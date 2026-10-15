MinSalud le pidió a la Procuraduría abrir investigación contra el gerente de hospital de Málaga, Santander

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Mediante auto del 6 de marzo de 2025, la Procuraduría Regional de Instrucción de Santander ordenó la terminación y el archivo definitivo de la indagación previa relacionada con presuntas irregularidades en el ajuste presupuestal del contrato de obra n.º 089 de 2023, destinado a la adecuación y ampliación del Hospital Regional de García Rovira, en Málaga. Tras examinar las pruebas, el organismo verificó que se habían realizado ajustes para adecuar el presupuesto a las condiciones reales de la obra y garantizar la continuidad del proyecto, por lo que concluyó que no había lugar a proseguir la actuación. La Procuraduría precisó que, por tratarse de un archivo en etapa de indagación previa, la decisión no hace tránsito a cosa juzgada material.

A través de un comunicado de prensa, el Ministerio de Salud informó que le hizo una petición a la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, para que le abra una investigación disciplinaria a José Luis Medina Romero, quien funge como gerente y representante legal del Hospital Regional de García Rovira, el cual está ubicado en el municipio de Málaga, en el departamento de Santander.

En su boletín de prensa, la cartera ministerial de Salud también informó que elevó una petición para que se suspenda un proceso de convocatoria pública que en la actualidad está siendo adelantado por la gerencia del mencionado hospital.

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Según señaló, el objetivo del contrato era ejecutar obras de adecuación y ampliación de la estructura física del hospital y su valor ascendía a más de 64.000 millones de pesos. De ese dinero, el Ministerio de Salud indicó que asignó una partida presupuestal cercana a los 60.000 millones de pesos.

“En carta enviada por el director Jurídico del Ministerio de Salud, Rodolfo Enrique Salas, a la Señora Procuradora, se advierte que el gerente del Hospital Regional de García Rovira fue en contravía del principio de selección objetiva y dificultó la libre concurrencia y pluralidad de oferentes, ya que el proceso de licitación solo se publicó durante dos días, es decir, otorgando un plazo de radicación de ofertas entre el 25 y el 27 de julio de 2023″, indicó la cartera ministerial en su comunicado.

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A raíz de esta situación, también aseveró que los términos de la licitación (que corresponden a asuntos como los índices de capacidad financiera y otras exigencias específicas) que fueron expuestos por el gerente Medina Romero habrían tenido la consecuencia de que se presentara un único oferente.

Puntualmente, informaron que se trata del Consorcio De García Rovira, que a su vez recibió el contrato de ejecución de las obras desde el pasado jueves 3 de agosto. El hecho despertó inquietud en el Ministerio de Salud, razón por la cual decidió poner la situación en conocimiento del ente de control.

Ante la situación en el hospital de Málaga, Santander, el Ministerio de Salud decidió poner el caso a consideración de la Procuraduría. Foto: Procuraduría

“La comunicación enviada a la Procuradora explica que dicha petición al Ministerio Público es motivada por el numeral 25 del artículo 38 de la Ley 1952 de 2019, que habla sobre “las facultades de seguimiento a la ejecución a los recursos asignados a las Empresas Sociales del Estado, expresadas en el Artículo 7 de la Resolución 933 del 9 de junio de 2023″, concluyó el Ministerio de Salud en su comunicado.

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La apuesta por fortalecer la infraestructura hospitalaria pública

Una de las apuestas más fuertes del actual Gobierno nacional en materia de salud es concentrarse en fortalecer las redes hospitalarias públicas, sobre todo en las zonas más apartadas del país.

La reforma a la salud se discutirá en segundo debate en la Cámara de Representantes. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Estas medidas, sin embargo, han generado críticas dentro de la oposición. Esto se debe en primera instancia a que muchos consideran que el Ejecutivo está intentando poner en marcha varias medidas del proyecto de ley de la reforma a la salud en las regiones, pese a que esa iniciativa aún no ha sido aprobada en el Congreso de la República.

De hecho, en la actualidad apenas va a empezar a discutirse en el segundo de cuatro debates en el Congreso. La deliberación se llevará a cabo en la plenaria de la Cámara de Representantes durante las próximas semanas.

El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo ha visitado varios departamentos anunciando nuevas inversiones en el sector salud. Foto: Ministerio de Salud

De otro lado, algunos sectores (incluida la misma Procuraduría) han manifestado su preocupación por cuenta del manejo que se les dará a los recursos públicos destinados a los hospitales. Temen que se autoricen grandes sumas de dinero y que no haya suficientes mecanismos contra la corrupción que eviten que esa plata se use para otros fines distintos a fortalecer las redes de prestación de servicios sanitarios.