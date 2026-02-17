Nueva EPS se pronuncia por el caso de Kevin Acosta y entrega el informe técnico integral de la ruta de atención brindada al menor

Nueva EPS emitió un informe técnico integral en el que expone la ruta de atención brindada a Kevin Arley Acosta Pico, menor de siete años y 11 meses, afiliado al régimen subsidiado en el municipio de Pitalito (Huila), con diagnóstico confirmado de hemofilia A severa.

Según el documento, el niño se encontraba en manejo profiláctico mensual con aplicación de factor VIII cada 28 días, bajo esquema clínico especializado, con administración continua desde octubre de 2019 hasta diciembre de 2025 sin interrupciones. La última dosis certificada fue aplicada el 14 de diciembre de 2025, por lo que la siguiente correspondía al ciclo programado para enero de 2026.

“De acuerdo con certificación emitida por el prestador Medicarte, Nueva EPS garantizó la entrega y administración de la profilaxis en las fechas registradas durante la vigencia 2025, evidenciándose aplicaciones periódicas y continuas conforme al intervalo terapéutico mensual”, dice la Nueva EPS en un comunicado emitido este martes, 17 de febrero.

El 8 de febrero de 2026, el menor ingresó a la ESE Departamental San Antonio de Pitalito, acompañado de su madre, con un cuadro clínico de aproximadamente cuatro horas de evolución.

Según el reporte médico, presentó trauma craneoencefálico secundario a una caída desde un muro de 1,5 metros de altura mientras montaba bicicleta en un polideportivo. El informe señala “pérdida transitoria del estado de conciencia por pocos minutos, seguida de somnolencia alternando con episodios de desorientación y agitación, además de otorrea derecha y epistaxis”.

Revelan que tres familiares de Kevin Acosta también padecen de hemofilia, uno se encuentra hospitalizado

La institución documentó antecedente de hemofilia y, tras la valoración inicial y la realización de tomografía de cráneo, evidenció hematoma epidural parietotemporal derecho, colección subdural laminar parietotemporal izquierda, fractura lineal de la escama temporal derecha y edema subgaleal frontal izquierdo. El cuadro fue clasificado como de alto riesgo de complicaciones a corto y mediano plazo, con pronóstico neurológico reservado.

“En el análisis multidisciplinario se consideró que existía elevado riesgo de morbimortalidad trans y posoperatoria, dada la condición clínica actual, razón por la cual, en conjunto ESE Departamental San Antonio de Pitalito con la madre del menor, definieron no realizar manejo quirúrgico y continuar con manejo médico de soporte vital y medidas de neuroprotección”, dice el informe.

Nueva EPS informó que activó su protocolo de atención de alta complejidad, autorizó y coordinó traslado aéreo y gestionó la remisión del paciente al Hospital de la Misericordia en Bogotá. El traslado se realizó el 9 de febrero de 2026 a las 16:30.

“Paciente ingresa a Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico, manejo interdisciplinario por Neurocirugía, Oncohematología, Cuidado Intensivo, Cardiología Pediátrica, Nutrición Clínica y Psicología, activación de la línea especializada de hemofilia y administración de Factor VII recombinante (NovoSeven) conforme criterio hematológico”, se lee en el documento.

El informe señala además que en noviembre de 2025 la madre solicitó portabilidad del municipio de afiliación de Pitalito (Huila) a Charalá (Santander) por cuatro meses. La EPS activó la ruta administrativa y asistencial correspondiente y gestionó articulación con el prestador Integral Solutions, con agendamiento programado para el 27 de enero de 2026 en Bucaramanga, con el fin de mantener la aplicación de la profilaxis sin interrupciones.

No obstante, el 28 de enero de 2026 la madre solicitó la terminación de la portabilidad y se trasladó nuevamente a su municipio de residencia en Pitalito, según registro de la entidad. La EPS sostiene en el documento que no se suspendió el tratamiento y que se activaron los mecanismos previstos para garantizar la continuidad terapéutica conforme al principio de portabilidad del aseguramiento.

“El evento determinante fue un trauma craneoencefálico severo accidental, que generó hemorragia intracraneal y edema cerebral difuso, confirmando el diagnóstico de trauma craneoencefálico severo dado por fractura lineal no conminuta ni deprimida de escama de hueso temporal derecho, fractura de porción petrosa de hueso temporal derecho, edema cerebral generalizado grave, signos de lesión hipóxico-isquémica generalizada y progresión a muerte encefálica”, puntualiza la Nueva EPS.