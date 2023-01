¿Qué tanto le impactó la canción de Shakira?: si está en una ruptura amorosa, estas son las recomendaciones para vivir el proceso

Entre aplausos y abucheos por redes sociales, Music Sessions # 53 de Shakira y Bizarrap, ha logrado 51 millones de reproducciones en 24 horas. Bueno o malo, la historia y letra han hecho sentir identificadas a cientos de personas.

Las razones que incluyen la estrategia mediática y los picantes comentarios, tienen en sí mismas la personalización de algo tan común como la ruptura amorosa o el engaño.

En ese sentido, psicólogos le explicaron a SEMANA algunas recomendaciones para pasar esos tragos amargos y dolorosos. Entre las más generales, la doctora Paula Arias aconsejó permitirse sentir.

Shakira es la nueva invitada en las sesiones de Bizarrap. Foto: Twitter @bizarrap. - Foto: Foto: Twitter @bizarrap.

“Si le dan ganas de llorar, busque el espacio para hacerlo, porque muchas veces hay evitación al llorar, porque estoy en el entorno laboral, o tengo miedo de que me vean llorar. También por el miedo a que me juzguen o que me señalen. Entonces buscar un espacio en donde yo me siento segura y cómoda, como en mi cuarto. Allí, puedo permitirme sentir, recordar y darle paso a aquellos pensamientos que he tenido a lo largo del día”, aseguró

Asimismo, el psicólogo Carlos Quintero señaló cinco acciones que, bien ejecutadas, ayudan a tener un proceso transformador.

Buscar ayuda. Señala que preferiblemente de un profesional que conduzca terapias efectivas.

“Ojalá de un profesional, ojalá, no del amigo o de la persona que me encuentro en la calle, sino de alguien que sepa dirigir toda esta emoción que estoy sintiendo. Pero buscar ayuda de alguien que realmente me puede ayudar. Con los amigos, sí, yo sé que los amigos tienen muy buenas intenciones y es válido, pero el amigo lo primero que va a hacer, es decir, no, no llores emborrachémonos”, indicó Quintero.

Aprender nuevos deportes o tipos de baile puede ser una herramienta de afrontamiento. - Foto: Daniel Reina

Hacer catarsis. Este punto se relaciona bastante con lo que puede implicar para Shakira cantar sus sentimientos. Asegura el psicólogo que las personas cuentas con herramientas que conocen y que en consulta pueden descubrir nuevas formas de transformar el sentimiento.

“Es hacer algo. Es desahogarme; esa palabra me encanta porque cuando uno le pregunta al paciente qué te pasa, qué es lo que sientes, por lo general dicen, tengo algo aquí en el pecho, que me está ahogando. Entonces hay que desahogarse y hay muchas maneras. Llorar, sí que es muy válido, lo mismo que cantar”, agregó.

Identificar herramientas de afrontamiento. Para este paso es necesario mutar el dolor con ayuda de lo identificado en el punto anterior.

“Es tener la capacidad de cambiar el dolor por algo que me dé satisfacción, no es energía positiva, ni nada de eso no. Es saber que esto me duele, sí, pero saber también que puedo hacer algo con este dolor. No es malo que duela, no hay que evitar el dolor, el dolor es inevitable. Eso es algo, por lo cual se debe atravesar, no puede uno pasar volando, no se tiene que atravesar, es la única manera de atravesarlo sanamente y de que no se vuelve un duelo patológico”, aclaró.

Ejecutar pequeños cambios. Al igual que la recomendación anterior, esta necesita de las herramientas de confrontación identificadas-

“Son pequeños cambios porque tampoco podemos pasar varios duelos, no un cambio ya genera también un duelo. No es que me tengo que ir del país, no necesariamente, pero sí hacer cambios como en mis rutinas. Ir al gimnasio, bailar, aprender otra cosa”, expuso Quintero.

Clarificar. Se puede comparar con hacer un examen de conciencia. Se parte de tener en cuenta que la relación se terminó y que se pueden encontrar aprendizajes útiles para la nueva etapa de la vida. “También es preguntarse, qué estoy dispuesto a hacer sí en mis relaciones de ahora en adelante, qué cosas ya no me quiero volver a aguantar, qué cosas ya no quiero afrontar y definitivamente no quiero atravesar”, afirmó el profesional de la salud.

El proceso de duelo en la ruptura de diferentes tipos de relaciones varía según la persona y el caso. - Foto: Getty Images / Autor: Russell Monk

Adicionó que se debe prestar especial atención a aquello que no se está dispuesto a soportar para marcar límites a tiempo, dado que sirve para reconocerse a sí mismo.

“Cuando yo paso por encima de eso que no estoy dispuesto a soportar, es donde más duele. Ahora están las famosas banderas rojas y las banderas verdes, entonces es identificar cuáles son mis banderas”, agregó.

Finalmente, la doctora Paula Arias también sugiere, según el caso, escribir lo que se siente. “Otra recomendación es no revisar conversaciones anteriores o redes sociales porque esto incrementa la sensación de esperanza en que en algún punto puede volver esta persona o puede volver la relación que se idealizó”, dijo.