Reforma a la salud: “Una pobre audiencia” o “no hay una silla sola”; esto pasó con la asistencia a la radicación

Por fin, luego de anuncios y cancelaciones, se radicó en el Congreso la reforma a la salud. La propuesta, que es una de las banderas de Gustavo Petro y la principal razón por la que Carolina Corcho asumió como ministra del sector, se conoció oficialmente.

El acto simbólico de radiación, como fue nombrado por el gobierno, estaba citado para las 3:00 p. m., pero realmente comenzó una hora después. Y mientras se iba llenando la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, a través de Twitter, varios usuarios reportaban lo que estaba sucediendo. Claramente, hay opiniones divididas, porque mientras algunos esperaban con emoción la transmisión o el evento presencial, otros criticaban las imágenes que se iban conociendo y lo que significaría que la reforma se apruebe.

Organizaciones de pacientes asistieron a la radicación del proyecto reforma a la salud. - Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Por ejemplo, sobre las 3:42 p. m., uno de los usuarios compartió una foto toma desde el recinto del Senado, en la que se ve el espacio vacío.

“No llegó casi nadie al evento de presentación de la reforma de la salud, están recogiendo sillas para que se vea menos solo”, escribió Juan Camilo Dávila.

Ese tuit fue compartido por el exministro de Salud, Fernando Ruiz, quien sobre las 5:06 p. m. aseguró, “una pobre audiencia para una triste reforma… ¿A dónde vamos a llegar?”.

Una pobre audiencia para una triste reforma…a donde vamos a llegar? https://t.co/LLJRF46mEh — Fernando Ruiz (@Fruizgomez) February 13, 2023

Como respuesta, sobre las 5:20 p. m., la directora de Prosperidad Social, Cielo Rusinque, le contestó a Ruiz.

“Ay, por favor, qué necesidad de mentir, no hay una sola silla sola y mucha gente no logro ingresar por cuestión de aforo y seguridad. Es un día histórico y esta reforma cuenta con el respaldo de la sociedad civil que quiere que la salud sea en efecto un derecho y no un negocio”, aseguró.

Ay por favor, que necesidad de mentir, no hay una sola silla sola y mucha gente no logro ingresar por cuestión de aforo y seguridad. Es un día histórico y esta reforma cuenta con el respaldo de la sociedad civil que quiere que la salud sea en efecto un derecho y no un negocio. https://t.co/ciUJEwuomr pic.twitter.com/VqWKzpSMQy — Cielo Rusinque Urrego🇨🇴🇫🇷 (@cielo_rusinque) February 13, 2023

En la Plaza de Armas de la Casa de Nariño se radicó el proyecto de reforma a la salud. - Foto: Esteban Vega La-Rotta

¿Qué pasó realmente?

El equipo de SEMANA que estaba en el evento protocolario confirmó que, efectivamente, antes de iniciar el acto, estaba más vacío el espacio. Y que además, aunque en la parte que colinda con la Plaza Nariño, detrás de la tarima de medios, había espacio vacío, hacia adelante y hacia los laterales, sí estaban llenas las sillas.

Radicación proyecto reforma a la salud - Foto: Esteban Vega La-Rotta

Carolina Corcho explica cinco elementos clave de la reforma a la salud: “no más negocios con la vida”

La titular de la cartera de Salud presentó su polémica iniciativa. Estos son los ejes fundamentales.

1. La administración pública de los recursos

Durante la intervención, desde la Plaza de Armas, Corcho aseguró que “se recuperará el manejo de los recursos públicos de la salud, para que de manera transparente sean dirigidos a la prestación de servicios de salud y al cuidado de la vida en Colombia de manera equitativa en todo el territorio nacional, restableciendo este derecho en los territorios dispersos”, empezó diciendo la ministra.

Agregó que para que funcione es necesario el acompañamiento de la sociedad civil y el control social de las organizaciones, “que serán quienes cuiden los recursos”.

“No puede ser un sistema tecnocrático alejado de la gente. El sistema se construirá de manera consensuada entre el Gobierno, la sociedad civil y las organizaciones científicas y académicas”, dijo.

Radicación de la reforma a la salud. - Foto: Presidencia de la República

2. La atención primaria en salud

Este es uno de los puntos en los que más han insistido desde que se presentó el programa en Aracataca, Magdalena, el año pasado. Tiene que ver con la prevención, atención y rehabilitación.

“Se va a construir una red de centros de atención primaria en salud públicos, privados y mixtos en todo el país. El Gobierno se volcará a aquellos territorios abandonados por la inequidad de tres décadas que concentró la prestación de servicios en los lugares más privilegiados de las grandes urbes. Es el compromiso del Gobierno”, explicó Corcho.

Amplió, y esto coincide con lo anunciado en Villavicencio, en que se implementará “con equipos extramurales, personal de la salud, con personal de la salud, dignificado, bien pago, con incentivos para que se vayan a los territorios dispersos y urbanos a hacer la detección de la enfermedad. A revisar la vacunación del niño y la niña, y a tomar la presión de la mujer gestante en todo el territorio para superar los inaceptables trazadores de moralidad materna; inaceptable para un país del nivel de inversión que tiene Colombia. Este será el programa bandera que esperamos que sea universal en lo rural y lo urbano”, aseveró la también psiquiatra.

