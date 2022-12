Roy Barreras niega que esté en contra de la reforma a la salud del Gobierno Petro

La reforma a la salud será una de las grandes apuestas del Gobierno nacional en la agenda legislativa del próximo año. De hecho, la ministra de Salud, Carolina Corcho, indicó recientemente que el proyecto de ley será radicado en el Congreso el próximo 16 de febrero.

El anuncio ha generado gran expectativa debido a que plantea un cambio radical del modelo de atención que hoy está vigente. La ministra Corcho ya ha dado algunas luces de lo que será la propuesta. Por ejemplo, se sabe que estará fuertemente enfocada en la atención primaria en salud y en el fortalecimiento de los hospitales públicos.

También se conoció que tendrá un fuerte énfasis en lo territorial. A comienzos de noviembre pasado propuso un Programa de Salud Preventivo y Predictivo, el cual llevará a más de 1.000 equipos de médicos y enfermeras a las comunidades donde hay dificultades de acceso a los servicios sanitarios.

Pero tal vez uno de los puntos que más debate genera es la posibilidad de que las EPS sean eliminadas del sistema de salud. Al menos como se les conoce hoy en día. La desaparición del modelo de aseguramiento, que por añadidura empezaría a ser manejado por el Estado, le ha traído críticas de distintos sectores.

Recientemente, hubo dudas sobre el apoyo que el presidente del Senado, Roy Barreras, podría brindarle a ese proyecto de ley. Todo se dio a raíz de una entrevista con el programa Los Informantes. Allí se da a entender que Barreras podría oponerse al éxito de la reforma. “Puede que fracase en eso, que no habrá esa reforma a la salud que acaba con el aseguramiento”, indicó durante la entrevista, que se llevó a cabo mientras estaba recibiendo un tratamiento para el cáncer de colon que padece.

SEMANA se puso en contacto con su equipo de prensa para verificar si le hará oposición al Gobierno nacional una vez el proyecto de ley de la reforma a la salud sea radicado en el Congreso y comience su tránsito por el Senado. “No es cierto”, respondió a través de un escueto mensaje de WhatsApp.

“Todas las reformas serán tramitadas juiciosamente buscando el mayor consenso posible”, concluyó, desde Europa, donde se encuentra en la actualidad.

Petro descartó cambios a la medicina prepagada

El presidente Gustavo Petro ha defendido a capa y espada la propuesta de que las EPS dejen de funcionar tal y como lo hacen en la actualidad. De hecho, en una reciente entrevista con Noticias RCN aseguró que las considera innecesarias para el sistema de salud. El mandatario señaló que funcionan como redes de IPS y que su intermediación financiera no se requiere para que los recursos del Estado lleguen a las clínicas y los hospitales.

Esta postura, sin embargo, ha sido discutida por el sector de las EPS, que han advertido que su función no se limita únicamente a la intermediación financiera.

“Las EPS no son meras intermediarias financieras de recursos. Los recursos se manejan a través del sector financiero y en el régimen subsidiado de salud se giran directamente por la ADRES a las clínicas, hospitales y gestores de medicamentos, entre otros proveedores”, advirtió Gestarsalud, que agremia a varias EPS del régimen subsidiado, en un comunicado reciente.

No obstante, algo que sí dejó claro el primer mandatario es que la reforma a la salud no tocará a todos los sectores del sistema. De hecho, cuando le preguntaron si estaría dispuesto a eliminar la medicina prepagada dijo que no. “Ese es un mercado”, concluyó.

Precisamente, en otras intervenciones ha dicho que las empresas privadas podrían complementar el trabajo del sistema de salud público ofreciendo sus servicios a las “clases medias”.