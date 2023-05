“Salud pública sin demagogia”: las reacciones a la explicación del ministro de Salud por polémica de camas UCI en pandemia

Pasaron cerca de 30 horas desde que el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Jaramillo, se refirió a las camas UCI en pandemia.

“Aquí montaron un negocio con el covid y triplicaron las camas de unidades de cuidados intensivos, ahí estuvo uno de los grandes negocios y nadie dijo nada, en nuestro departamento abrieron unidades de cuidado intensivo como si hubieran abierto cualquier tipo de droguería”, dijo el jefe de la cartera sanitaria.

“Me gustaría, y lo voy a hacer, saber cuántos salieron vivos de esas camas. Lo más peligroso que podemos tener es una cama de cuidado intensivo sin tener la gente entrenada y capacitada para atender eso. Eso no nos lo han dicho, pero el negocio sí se hizo, y en grande con el covid. El covid solucionó muchos problemas, pero no para la gente, porque la empobreció en este país”, agregó.

Esas palabras le han valido más de cuatro comunicados oficiales del talento humano de salud y críticas de varios líderes de opinión pública. Y su respuesta ante la polémica, o por lo menos su primera declaración pública sobre el tema, se conoció en Twitter.

“Por supuesto, los médicos, enfermeros y demás personal de la salud, que dieron hasta su vida por salvarnos durante la pandemia por el covid-19, NO sacaron provecho del virus, no decidieron en qué ni cómo invertir los recursos para atender las necesidades de la población colombiana”, escribió.

Las reacciones a lo último que dijo Jaramillo han sido contrastadas.

“Salud pública, sin demagogia, por favor”, escribió el doctor Andrés Cardona.

Muy en contraste, otro usuario estuvo de acuerdo con lo expresado por Jaramillo. “Así es. El covid nos enseñó importancia de la atención primaria, gobernanza del sistema, salud pública, epidemiología, atención sin barreras, desarrollo tecnológico, derecho a la salud, autoridad sanitaria fuerte. Inequidades en salud. Soberanía sanitaria. No salud como mercado”, comentó.

Fernando Ruiz le responde a Guillermo Jaramillo tras la denuncia de supuestos negocios amañados en pandemia: “Tengo la conciencia tranquila”

Fernando Ruiz, exministro de Salud y quien estuvo al frente del arduo proceso médico que acarreó la pandemia de la covid-19 en Colombia, defendió su gestión en Vicky en SEMANA.

Lo anterior, luego de que el actual ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, dijera ante la Comisión Séptima de la Cámara que durante la pandemia “montaron un negocio con el covid y triplicaron las camas de unidades de cuidados intensivos, ahí estuvo uno de los grandes negocios y nadie dijo nada, en nuestro departamento abrieron unidades de cuidado intensivo como si hubieran abierto cualquier tipo de droguería”.

“Soy un hombre que toda la vida he sido un técnico y que he dado lo mejor de mí para atender la pandemia con un equipo excelente que me acompañó. Pero hay hechos también evidentes. En este momento, absolutamente todos los contratos de adquisición de equipos para covid-19, ya han sido liquidados”, agregó el exministro Ruiz.

El exministro también dijo estar desilusionado por lo manifestado durante las últimas horas por Jaramillo y, hasta manifestó, que sus declaraciones en la Cámara fueron totalmente desafortunadas.

“Tienen efectos muy negativos sobre el sistema de salud. Cuando se hace esta generalización me parece que van dirigidas a los médicos de Colombia, a las instituciones hospitalarias y clínicas de este país, que durante la covid pusieron todo su esfuerzo, incluso con sus propias vidas; hay muchos casos de médicos y enfermeras que fallecieron y personas que estuvieron trabajando hasta el agotamiento en los picos de la pandemia”, le recordó Ruiz a Jaramillo.

El exministro Ruiz también aseveró en Vicky en SEMANA que la mayoría de pacientes que ingresaron durante la pandemia a una UCI por problemas asociados al coronavirus, se salvaron. Por lo tanto, le pidió al ministro de Salud documentarse un poco más al respecto.

“El ministro parece que perdió el hábito de la lectura. Es decir, hay cinco estudios sobre Colombia que muestran cuál fue la mortalidad y letalidad en las unidades de cuidados intensivos en Colombia (...) hay que revisar los estudios que hay. Incluso, en uno de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se habla de una letalidad del 29 %, es decir, el 70 % de los que entraron, salieron con vida. Probablemente, la letalidad esté en un 30 % o 40 %”, señaló Ruiz.