Sanitas cambia de dispensador de medicamentos en Bogotá a partir del 1 de noviembre: estas son las nuevas sedes habilitadas

EPS Sanitas anunció un importante cambio para sus afiliados en Bogotá respecto a la dispensación de medicamentos, servicio del que antes se encargaba Cruz Verde.

EPS Sanitas señaló cambio de operador para la dispensación de medicamentos en Bogotá: estos son los nuevos puntos de atención

A partir del 1 de noviembre, el Servicio Farmacéutico Colsubsidio asumirá esta labor. La medida hace parte de un proceso de transición que inició el pasado 1 de octubre, cuando dicha entidad comenzó la entrega de los medicamentos No PBS que anteriormente gestionaba Audifarma.

Asimismo, la entidad aclaró que las autorizaciones vigentes emitidas para Cruz Verde pasarán automáticamente a Colsubsidio, por lo que los afiliados recibirán un nuevo número de autorización a través de correo electrónico o mensaje de texto (SMS).

¿Cuáles serán las nuevas sedes para reclamar medicamentos de Sanitas?

Colsubsidio habilitará cerca de 29 sedes en la capital para la atención de los usuarios de Sanitas. La mayoría de estos puntos operan de lunes a viernes entre las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m. u 8:00 p.m., y los sábados de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. o 7:00 p.m.

Colsubsidio habilitará cerca de 29 sedes en la capital para la atención de los usuarios de Sanitas. Foto: Colsubsidio

Cabe destacar que solo tres sedes prestan servicio las 24 horas:

Puente Aranda: Calle 13 # 62 - 82.

Calle 13 # 62 - 82. Teusaquillo (Clínica Colombia): Calle 23 # 66 - 46, piso 2 (Edificio consultorios).

Calle 23 # 66 - 46, piso 2 (Edificio consultorios). Kennedy (Clínica Roma): Carrera 80 # 53 - 20 Sur, local 3.

Por zonas, el Servicio Farmacéutico Colsubsidio dispondrá de los siguientes dispensarios:

Norte (Suba, Usaquén, Chapinero, Barrios Unidos): Portal Norte (Av. Cra 45 # 176-31), Pontevedra (Cl. 116 # 71B-04), Subazar (Cl. 145B # 91-35), Navarra (Cra 45 # 100-90), CE Paralelo 108 (Av. Cra 45 # 108-27) y Mazurén (Cl. 152 # 53A-05), Toberín (Cl. 163A # 21-89), Santa Bárbara (Av. 19 # 123-82), Usaquén (Cl. 120A # 7-14), Cedritos (Cl. 140 # 7C-50) y CC Cedritos 151 (Cl. 150 # 16-56), Calle 53 (Cra 13 # 53-31) y CC Centro 93 (Cra 15 # 93-48) y Floresta (Cl. 100 # 67-26).

Portal Norte (Av. Cra 45 # 176-31), Pontevedra (Cl. 116 # 71B-04), Subazar (Cl. 145B # 91-35), Navarra (Cra 45 # 100-90), CE Paralelo 108 (Av. Cra 45 # 108-27) y Mazurén (Cl. 152 # 53A-05), Toberín (Cl. 163A # 21-89), Santa Bárbara (Av. 19 # 123-82), Usaquén (Cl. 120A # 7-14), Cedritos (Cl. 140 # 7C-50) y CC Cedritos 151 (Cl. 150 # 16-56), Calle 53 (Cra 13 # 53-31) y CC Centro 93 (Cra 15 # 93-48) y Floresta (Cl. 100 # 67-26). Zona Occidente (Engativá, Kennedy, Puente Aranda, Teusaquillo, Fontibón): CC Unicentro Occidente (Cra 111C # 86-74), CC Primavera (Cl. 79 # 89A-40), CC El Edén (AK 72 # 12B-48), CC Américas (Cra 71D # 6-94), CC Plaza Central 2 (Cra 65 # 11-50), Quinta Paredes (Cra 44A # 24-11) y Fontibón sede central (Cra 99 # 18A-18).

CC Unicentro Occidente (Cra 111C # 86-74), CC Primavera (Cl. 79 # 89A-40), CC El Edén (AK 72 # 12B-48), CC Américas (Cra 71D # 6-94), CC Plaza Central 2 (Cra 65 # 11-50), Quinta Paredes (Cra 44A # 24-11) y Fontibón sede central (Cra 99 # 18A-18). Zona Centro (Los Mártires y Teusaquillo): Colsubsidio Calle 26 (Cl. 27 # 25-45, local 3) y Sede Teusaquillo (Cra 17 # 36-74, piso 1).

Colsubsidio Calle 26 (Cl. 27 # 25-45, local 3) y Sede Teusaquillo (Cra 17 # 36-74, piso 1). Zona Sur (Kennedy Central, Tunjuelito, Antonio Nariño): Calle 40 Sur # 73D - 41, CC Ciudad Tunal (Cra 24C # 48-94 Sur, local 2) y Restrepo (Cra 24 # 18-61 Sur, piso 2).

Por otra parte, para la entrega de medicamentos No PBS únicamente estarán habilitadas cinco sedes: CC Unicentro de Occidente, Clínica Universitaria Colombia, Calle 26, Portal Norte y Clínica Roma.

En el caso de los alimentos de propósito médico especial o productos nutricionales (APME), su dispensación no pasará a Colsubsidio, sino que continuará a cargo del gestor MTD.

¿Qué documentos se deben presentar para reclamar los medicamentos?

Para realizar el retiro en ventanilla, EPS Sanitas precisó que el usuario o su acudiente debe presentar:

Documento de identidad original del afiliado.

Fórmula médica vigente en formato físico.

Número de autorización (aplica únicamente si el medicamento lo exige; no es necesario llevar una copia impresa, pues basta con dictar o enseñar el código).

Copago o cuota moderadora (en caso de aplicar).