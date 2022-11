“Se muere uno primero”: dura crítica de Mario Hernández a reconocida EPS

El empresario colombiano Mario Hernández se mostró molestó con la asignación de una cita en la entidad promotora de salud.

“Las citas en EPS de Colsanitas las dan a los 45 días. ¡Se muere primero!”, aseguró a través de su cuenta de Twitter. Agregó que el Gobierno debería reglamentar que las citas se den máximo a las 24 horas.

Como respuesta a su opinión, varios usuarios de la plataforma coincidieron o también expresaron argumentos en contra.

“¡Don Mario, eso es producto de haber acabado a otras EPS, que prestaban un buen servicio, pero no eran amigas de muchos! O eran competencia. Ahora no tienen cama para tanta gente”, expresó uno de los usuarios.

“Y eso que Colsanitas es una medicina prepagada. La EPS es Sanitas”, también comentaron. Otro de los usuarios de la plataforma cuestionó las últimas encuestas que se han emitido sobre la apreciación a las EPS. “¿Entonces de dónde sacan encuestas de colombianos reclamando permanencia de EPS?... Si su queja es una entre millones... ni qué hablar de las tutelas, esta es la encuesta que se debe atender para hacer reforma de fondo a la salud…”, escribió.

¿Cómo va la reforma a la salud?

El comentario del empresario santandereano se suma a los cientos de opiniones sobre el sistema de salud en un momento coyuntural para el sector. Es que se está a semanas de conocer la nueva reforma que plantea el gobierno de Gustavo Petro. Que tiene entre sus puntos más debatidos la eliminación o “transformación” de las EPS.

Por ahora se han ido tanto a conocer detalles de la propuesta, pero sin tener un borrador público. El tema ha dado para hablar durante los últimos meses. Afloran las ideas a favor y en contra de lo que ha expuesto el presidente y la responsable de sacar dicha reforma, la ministra de Salud, Carolina Corcho.

Justamente en una de las últimas declaraciones, la ministra Corcho expresó que el proyecto de ley para la reforma lo presentarán en los primeros meses de 2023.

Además, precisó que la reforma no incluirá a todo el sistema, aclarando así uno de los temas más debatidos: si las EPS, Entidades Promotoras de Salud, seguirán existiendo.

“La reforma a la salud que se presentará el próximo semestre es solo sobre el sistema de seguridad social en salud. No incluye los regímenes especiales, ni las prepagadas ni los servicios complementarios”, aseguró Corcho.

Pero en contraste, aún no hay oficialmente un conducto con lo que sucederá con otro fenómeno que viene sucediendo con las EPS, y es la liquidación de la mayoría de ellas.

“Esto es una realidad que tiene que enfrentar hoy el país, con o sin reforma, hubiera sido elegido o no el presidente Gustavo Petro. La mayoría de EPS están en crisis, no cumplen con los indicadores financieros ni de prestación de servicios y estaríamos ante un oligopolio de cinco o seis que cuando se trasladen masivamente los pacientes, de pronto ya no funcionen bien. Con o sin este gobierno, eso es una realidad que tiene que enfrentar el país y tenemos que iniciar ese proceso de transición”, argumentó la jefe de la cartera de Salud.

Tomando ese rumbo del debate, la ministra justificó la controvertida reforma. “Pero afortunadamente tenemos la propuesta de reforma para darle una salida alternativa a este problema que ya existe en el país y que ya viene de hace muchos años.”

Insistió en que, de algún modo, las mismas EPS se han ido autoeliminando por su rendimiento. “Hoy, con reforma o sin reforma, la mayoría de las EPS no cumplen indicadores financieros y administrativos. Y la situación que estamos viendo es que cuando se propone el traslado masivo de pacientes a las EPS que funcionan, ya nos dicen: si recibimos esos pacientes, funcionamos mal. Por eso el país tiene que funcionar. Creemos que ese modelo de las EPS se ha agotado y estamos en conversaciones con ellos, porque esto es una realidad”.

“En este momento esa es la realidad que estamos enfrentando, que cada traslado que hacemos a una EPS que funciona bien hace que se vuelva mala. Por eso hay que hacer la transición en el país y por eso necesitamos la reforma a la salud, manteniendo lo que ha funcionado y lo que ya no funciona”, añadió.

Para concluir, expresó que iniciarán las discusiones pertinentes. “Esa transición hay que discutirla, pero lo que está claro hoy es que si tú dejas cinco EPS, ellas mismas han dicho, no podemos manejar todo el sistema. La discusión que queremos plantear es cuando la sociedad civil nos entregue el proyecto de reforma a la salud; por lo pronto, estamos en unos diálogos con la coalición de gobierno de las Comisiones Séptima de la Cámara que inició hoy y luego con la Comisión Séptima del Senado”.

¿Trabajarán sobre lo construido?

Sobre el llamado de varios actores del sistema a construir sobre lo que ya funciona, la ministra expresó que mantendrán el aporte del Estado al sistema y el fondo de Adres, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

“Hemos adelantado conversaciones con las EPS. Nosotros reconocemos el aseguramiento social, es decir, la forma en cómo se financia el sistema debe mantenerse. El sistema se financia con los aportes solidarios de los colombianos que trabajamos y aportamos con las cotizaciones y los aportes de los impuestos del presupuesto general de la nación de todos los colombianos. Eso es lo que se denomina aseguramiento social. Nosotros creemos que ese mecanismo debe mantenerse y el recaudo del fondo Adres. Eso es parte de lo que nosotros consideramos, construir sobre lo construido”, sostuvo.

Además, recordó que el texto que presentarán a Colombia se viene trabajando desde años atrás. “Del proyecto de ley, como lo hemos dicho, que es iniciativa de la sociedad civil, es un trabajo que se viene haciendo hace más de seis años, por organizaciones de la sociedad civil, de las cuales yo provengo, con las cuales el candidato Gustavo Petro conversó y el Gobierno está esperando que termine la redacción de este articulado para podérselo presentar al país”.