Si tengo una lesión, ¿debo acudir al fisioterapeuta o al osteópata?

Si se encuentra en España, la respuesta a la pregunta del titular es clara: al fisioterapeuta. Como explica el Colexio Oficial de Galicia (COFIGA) , la osteopatía no está catalogada como profesión sanitaria a nivel legislativo, ni es una titulación oficial .

El cuerpo humano como un todo

Para los osteópatas, el cuerpo humano es una unidad funcional donde todo se encuentra interconectado y con capacidad de autocuración. Esta visión global de nuestro organismo no es exclusiva de la osteopatía (que en ocasiones publicita como propia) , ya que otras profesiones sanitarias adoptaron también desde hace tiempo una perspectiva más amplia. Un ejemplo es el enfoque biopsicosocial .

¿Terapia o pseudoterapia?

A día de hoy, el debate sobre su respetabilidad científica está lejos de haberse zanjado. Sin ir más lejos, el Ministerio de Sanidad mantiene a la osteopatía en evaluación como técnica susceptible de considerarse una pseudoterapia. No obstante, se trata de un listado extenso y en borrador donde aparecen disciplinas más aceptadas como la hidroterapia o el pilates.

Una reciente publicación de International Journal of Osteopathic Medicine daba argumentos a estas tesis destacando algunas debilidades de la osteopatía, como la predilección por mecanismos de acción inverosímiles para sus técnicas y unas bases teóricas débiles. En el otro lado de la balanza, hay una clara aceptación de la osteopatía como parte de la fisioterapia en organizaciones colegiales de fisioterapia y el ámbito clínico . De hecho, su formación está extendida en el sistema universitario .

Al igual que sucede en otros países de habla hispana, y como apuntamos anteriormente, en España no existen títulos oficiales de osteópata , masajista, quiromasajista o naturópata. Pero como figura en el Libro Blanco del Título de Grado en Fisioterapia , dentro de la formación del fisioterapeuta se encuentran métodos específicos como la osteopatía y otras terapias manuales. De todos modos, la formación específica se realiza principalmente en estudios de posgrado .

¿Debería cobrar más un fisioterapeuta por una sesión de osteopatía?

No hay ningún motivo que lo justifique. Los fisioterapeutas realizan una extensa formación de posgrado en otros ámbitos como fisioterapia deportiva, fisioterapia respiratoria, fisioterapia uroginecológica o en terapia manual sin aumentar la minuta por ello. Además, ese sobreprecio puede generar la idea errónea de que la fisioterapia es inferior a la osteopatía , cuando en realidad no se puede ejercer la osteopatía sin estudiar fisioterapia en la universidad.

A modo de ejemplo, una de las técnicas más llamativas en la osteopatía son las manipulaciones con impulso: maniobras rápidas que se asocian muchas veces a un chasquido articular. Estas técnicas, que a veces se llaman manipulaciones osteopáticas, en quiropraxia reciben el nombre de ajustes quiroprácticos y en fisioterapia, de forma genérica, manipulación o técnicas de alta velocidad y corta amplitud . No son, pues, un invento de la osteopatía o la quiropraxia. De hecho, algunos escritos desvelan que se utilizaron incluso antes de los tiempos de Hipócrates (siglo V a. e. c.) .

Considerando todo lo expuesto, resulta complicado dictaminar fehacientemente si la osteopatía debe o no formar parte de la fisioterapia. Lo que deben tener en cuenta los fisioterapeutas, basándose en la evidencia, es que aunque el efecto de una técnica sea biológicamente viable, no constituye una prueba de que dicho efecto exista en verdad. No solo se deben comprender los mecanismos de una técnica o método, sino demostrar que un tratamiento realmente funciona.