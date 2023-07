Tenga en cuenta: así funcionan los sistemas de salud en los países más elegidos por los migrantes colombianos

De acuerdo con las cifras más recientes publicadas por la Cancillería, u nos 540.000 colombianos dejaron el país durante el año pasado. Aunque no todos los ciudadanos tenían la intención de radicarse en el exterior, muchos de ellos sí estaban buscando establecerse en sus países de destino.

En Estados Unidos, por ejemplo, no existe la cobertura universal. Mientras que en Colombia todos los ciudadanos pueden estar afiliados a una EPS (en caso de que no trabajen, pueden acceder al régimen subsidiado), el sistema de salud estadounidense opera mediante una mayoría de seguros privados que no garantizan la prestación de servicios para todas las personas.