¿Tiene una tutela contra Nueva EPS? Anuncian plan para acelerar la entrega de medicamentos y la atención a pacientes

Las acciones de tutela se han convertido en una vía para que miles de pacientes reclamen los servicios de salud que necesitan.

Ante este panorama, la Nueva EPS anunció la puesta en marcha de un plan de choque con el que busca agilizar el cumplimiento de las órdenes judiciales y reducir las demoras en la atención de sus afiliados.

La estrategia, anunciada el 10 de noviembre de 2026, contempla cambios en la gestión de las notificaciones judiciales, mayor capacidad operativa y una ruta especial para que las autorizaciones se conviertan en servicios efectivamente prestados.

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¿En qué consiste el plan de choque?

De acuerdo con la información entregada por la entidad, la estrategia se concentra en varios frentes para mejorar el manejo de las órdenes judiciales y evitar que los trámites administrativos sigan retrasando la atención de los pacientes.

Entre las principales medidas se encuentran:

Gestión de notificaciones: fortalecer la recepción, revisión y trámite de las comunicaciones enviadas por los despachos judiciales.

Autorizaciones de servicios: agilizar la identificación y autorización de los procedimientos, medicamentos y demás atenciones solicitadas mediante tutela.

Mayor capacidad de respuesta: incorporar personal y servicios especializados para apoyar la gestión judicial y la identificación de las necesidades de los afiliados.

Ruta especial de atención: establecer un mecanismo para garantizar la prestación de los servicios reclamados por vía judicial.

Pago a prestadores: destinar recursos para respaldar la atención de los pacientes y el pago a la red de instituciones que prestan los servicios.

Este último componente es uno de los puntos centrales de la estrategia.

La EPS reconoce que no basta con responder a un juez o expedir una autorización si el paciente finalmente no recibe el medicamento, procedimiento o tratamiento que necesita.

Por eso, la ruta especial busca conectar el cumplimiento de las órdenes judiciales con la disponibilidad de servicios y los recursos para pagar a los prestadores de salud.

“Con este plan no solo estamos fortaleciendo la respuesta a los requerimientos judiciales, sino optimizando nuestros procesos internos para responder dentro de los términos establecidos y avanzar en que las órdenes de tutela se traduzcan en una atención efectiva para nuestros afiliados”, resaltaron desde la Entidad.

La EPS aseguró que continuará fortaleciendo su capacidad de gestión. Foto: Foto: Nueva EPS- API

¿Qué espera Nueva EPS con esta estrategia?

La entidad sostiene que el plan permitirá mejorar los tiempos de respuesta a los requerimientos judiciales, fortalecer sus procesos internos y aumentar la capacidad para garantizar los servicios reclamados por los pacientes.

Desde Nueva EPS señalaron que el propósito es que las órdenes de los jueces se traduzcan en atención efectiva para los afiliados y que las respuestas se entreguen dentro de los términos establecidos.

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Sin embargo, el resultado de la estrategia dependerá de que las medidas administrativas se reflejen en la prestación real de los servicios, especialmente en los casos de pacientes que llevan tiempo esperando medicamentos, citas, procedimientos o tratamientos.

La EPS aseguró que continuará fortaleciendo su capacidad de gestión y destinando recursos para avanzar en el cumplimiento de las decisiones judiciales.