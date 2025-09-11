Suscribirse

Un solo maquillaje para el día y la noche: experta revela la técnica perfecta. “Las capas marcan la diferencia”

El ‘Day to Night Makeup’ se consolida este año como la propuesta que permite transformar un maquillaje natural en uno sofisticado con simples ajustes.

Redacción Semana
11 de septiembre de 2025, 5:40 p. m.
En cuanto a los labios, la tendencia apunta al uso de tonos nude
En cuanto a los labios, la tendencia apunta al uso de tonos nude | Foto: RAIA beauty

En 2025, las rutinas de maquillaje que ofrecen resultados naturales y adaptables se han consolidado como la principal tendencia de belleza. Bajo esta corriente, el Day to Night Makeup se ha convertido en una técnica destacada, al permitir que un mismo maquillaje ligero de día pueda transformarse en un look más definido para la noche sin necesidad de empezar desde cero.

Valentina García, CEO de RAIA y experta en tendencias de belleza, explicó que el éxito de esta propuesta radica en la adaptabilidad.

“El maquillaje debe tener la capacidad de acompañar a las mujeres desde la oficina hasta un evento social sin necesidad de desmaquillar y empezar de nuevo. La clave está en elegir productos de larga duración y aplicar capas ligeras que permitan añadir intensidad cuando se necesite”, asegura Valentina García a SEMANA.

Contexto: Cinco consejos para aplicar el corrector y conseguir un maquillaje perfecto

Según la especialista, el punto de partida está en la piel, con fórmulas ligeras y resistentes al calor y la humedad, que faciliten los retoques nocturnos. Uno de los errores más comunes es aplicar demasiada base en la mañana, lo que complica la posibilidad de realizar ajustes después.

Técnicas como el underpainting, que consiste en aplicar primero contornos, iluminadores y rubor antes de la base, permiten lograr un acabado uniforme y natural. En el caso de los ojos, durante el día se recomiendan tonos neutros como beige, marrones suaves o dorados claros, mientras que para la noche estos mismos tonos se intensifican con sombras oscuras, delineados o pigmentos brillantes.

Rostro con base de maquillaje
Uno de los errores más comunes es aplicar demasiada base en la mañana. | Foto: Getty Images/iStockphoto

“Un look de día puede convertirse fácilmente en nocturno aplicando un color más profundo en la cuenca del ojo o añadiendo un toque de sombra con microbrillos en el párpado móvil. Sin embargo, no se trata de llevar muchos productos en la cosmetiquera, sino de usar uno de forma estratégica. Por ejemplo, en RAIA desarrollamos una paleta de sombras que combina tonos básicos para el día y otros con acabado satinado o con glitter para elevar el look en segundos”, agrega García.

Contexto: Maquillaje natural y versátil: esto recomiendan dos celebridades para conseguirlo

En cuanto a los labios, la tendencia apunta al uso de tonos nude, rosados o melocotones durante la jornada, y a colores más profundos, como rojo o vino tinto, para la noche. Para asegurar la duración del maquillaje, García recomienda tres principios: aplicar capas delgadas, elegir fórmulas de larga duración e hidratantes y optar por productos multifuncionales que reduzcan la cantidad de cosméticos necesarios sin afectar los resultados.

