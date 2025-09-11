Un solo maquillaje para el día y la noche: experta revela la técnica perfecta. “Las capas marcan la diferencia”

En 2025, las rutinas de maquillaje que ofrecen resultados naturales y adaptables se han consolidado como la principal tendencia de belleza. Bajo esta corriente, el Day to Night Makeup se ha convertido en una técnica destacada, al permitir que un mismo maquillaje ligero de día pueda transformarse en un look más definido para la noche sin necesidad de empezar desde cero.

Valentina García, CEO de RAIA y experta en tendencias de belleza, explicó que el éxito de esta propuesta radica en la adaptabilidad.

“El maquillaje debe tener la capacidad de acompañar a las mujeres desde la oficina hasta un evento social sin necesidad de desmaquillar y empezar de nuevo. La clave está en elegir productos de larga duración y aplicar capas ligeras que permitan añadir intensidad cuando se necesite”, asegura Valentina García a SEMANA.

Según la especialista, el punto de partida está en la piel, con fórmulas ligeras y resistentes al calor y la humedad, que faciliten los retoques nocturnos. Uno de los errores más comunes es aplicar demasiada base en la mañana, lo que complica la posibilidad de realizar ajustes después.

Técnicas como el underpainting, que consiste en aplicar primero contornos, iluminadores y rubor antes de la base, permiten lograr un acabado uniforme y natural. En el caso de los ojos, durante el día se recomiendan tonos neutros como beige, marrones suaves o dorados claros, mientras que para la noche estos mismos tonos se intensifican con sombras oscuras, delineados o pigmentos brillantes.

Uno de los errores más comunes es aplicar demasiada base en la mañana. | Foto: Getty Images/iStockphoto

“Un look de día puede convertirse fácilmente en nocturno aplicando un color más profundo en la cuenca del ojo o añadiendo un toque de sombra con microbrillos en el párpado móvil. Sin embargo, no se trata de llevar muchos productos en la cosmetiquera, sino de usar uno de forma estratégica. Por ejemplo, en RAIA desarrollamos una paleta de sombras que combina tonos básicos para el día y otros con acabado satinado o con glitter para elevar el look en segundos”, agrega García.