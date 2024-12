Santiago Giraldo, el antropólogo colombiano que descubrió un nuevo tesoro de los tayronas

Lógicamente aceptó, pero lo hizo seducido más por la tecnología que usarían Lin y su equipo, que por el documental en sí. Los exploradores de NatGeo usarían sistemas lidar (light detection and ranging) que les permitirían escanear el suelo y llegar a zonas donde el bosque tupido cubre la huella de los taironas. “Es tal la intensidad del láser, que penetra las hojas, toca el piso y rebota. Luego, el sensor recoge esa información y al procesarla se puede ver lo que hay debajo”.

No pudieron elegir a alguien mejor. Giraldo es el director para América Latina de The Global Heritage Fund, ONG con sede en San Francisco, que se dedica a la protección del patrimonio arqueológico en el mundo. También está a cargo de la fundación Pro Sierra Nevada de Santa ?Marta , que vela por la protección de su legado cultural y natural.

“Ellos nunca pensaron que las condiciones iban a ser tan duras. Era un terreno muy empinado y plagado de serpientes”. El temor de los exploradores no era infundado: uno de sus técnicos de sonido, un irlandés, resbaló el primer día de grabación y se rompió una costilla ; entonces, el equipo de National Geographic contempló cancelar la filmación. “Ya entraba la tarde y estábamos en una de las cocinas de Ciudad Perdida”.

?El documental se rodó en dos etapas. La primera, en febrero, contó con el sistema lidar y no decepcionó. “Vimos varias estructuras en el norte de Ciudad Perdida, entre ellas algunas que, creemos, datan del siglo XVI” . Con esa valiosísima información y sus correspondientes coordenadas, organizaron en marzo la segunda expedición , para llegar caminando hasta las zonas indicadas.

Si bien esa herramienta ya existe en Colombia, no se usa con fines antropológicos, por eso el entusiasmo de Giraldo. “Le abrimos las puertas junto al Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), pero con la condición de que nos suministraran los datos crudos de esa investigación, para nuestro trabajo”.

El documental salió al aire primero en el canal de NatGeo en Colombia y Reino Unido, a finales de octubre.

Optaron por someter a votación el futuro de la expedición y le hacían preguntas a Santiago, todas muy difíciles de contestar. “La naturaleza del descubrimiento y la investigación es justamente que uno no sabe con lo que se va a encontrar. Me pedían garantías de seguridad que yo no les podía dar”. Los votos fueron secretos y la mayoría decidió seguir adelante, dejando atrás al herido.?

Valió la pena el esfuerzo. El resultado: Lost cities: El Dorado city of gold, un documental de 45 minutos divididos en tres episodios, que está al aire en el mundo desde el 28 de octubre. Su hallazgo más significativo fueron unas terrazas y piedras pulidas usadas por los indígenas para construir sus viviendas.