De acuerdo con el testimonio de la familia, buscaron a la joven en el corregimiento de Charras, a un poco más de dos horas y media del casco urbano de San José del Guaviare, y al no encontrarla regresaron a la maloca a altas horas de la noche.

“¿Para dónde cogió mi hermana? Estaba en el campamento de soldados, buscamos ahí y ahí estaba”, cuenta la hermana.

“Ella llegó solita corriendo, estaba asustadita, estaba flaquita, calladita, llegó y no habló nada, no contó nada. Nosotros decimos que ellos la entraron al campamento, está pobrecita y flaquita, no comió nada. Por eso estoy triste con mi hermana (…) cuatro días que estuvo desaparecida, llegó en cinco días ella solita”, agregó.

Por otro lado, las indígenas nukak también narraron cómo tres años atrás soldados abusaron sexualmente de tres niñas de la comunidad.