Atentos: nuevos detalles sobre el caso de Diana Ospina

SEMANA revela detalles del secuestro de Diana Ospina, víctima de paseo millonario en Bogotá. Habla el abogado Felipe Peláez Reyes. #ElDebate
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