“El tren del metro de Bogotá ya rueda, aunque a muchos les duela”: Juanita Gómez

“Bogotá ya tiene su primer tren del metro, y no, no es una maqueta. Mientras algunos sueñan con frenarlo o rediseñarlo, el primer vagón ya rueda en China, porque el metro no es de un político, es de los bogotanos”: Juanita Gómez opina.