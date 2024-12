En entrevista, Ariel Ávila le preguntó al invitado: ¿qué está pasando en el país en cuestión de seguridad ?, ¿tiene que ver algo el Proceso de Paz?, como lo afirman algunos miembros del partido de gobierno.

Para Humberto de la Calle, todo lo que esta ocurriendo en el país es alucinante, afirmando que “en todas las regiones de conflicto, no solo ganó el SÍ en el plebiscito, sino que también hay conciencia de que la respuesta para todos los problemas es cumplir el Acuerdo”, señalando que este contiene “fórmulas para proteger a los excombatientes, integración de ellos a la sociedad y una solución razonable para el problema de los cultivos ilícitos, que es costosa, que es difícil, pero es la sustitución voluntaria”, la cual ha mostrado muy baja incidencia de resiembra. Sin embargo, para el exnegociador todavía no es claro por qué estamos repitiendo los errores del pasado, donde “llevamos más de treinta años en esta lucha contra la coca, con una visión totalmente equivocada, donde no solo hay que quitarle coca a la gente, sino quitarle gente a la coca”, mediante una sustitución razonable.