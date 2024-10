Semana TV

“Petro es el rey de los cañazos”: Jorge Enrique Robledo presenta su libro ‘Sin pelos en la lengua’

El líder político escribió la historia de su vida, publicada por la editorial Aguilar. Explica por qué considera que el presidente no es de izquierda. “Petro, a mí no me engaña. Y no tengo pelos en la lengua para decir las cosas que hay que decir”.