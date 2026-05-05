En una entrevista con Caracol Radio, el expresidente Juan Manuel Santos se despachó contra Álvaro Uribe. El tema de fondo tenía que ver con las declaraciones del jefe del Centro Democrático sobre el plebiscito para la paz.

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Uribe había dicho: “Llamé al presidente Santos a proponerle un gran acuerdo nacional. Él no quiso hacerlo, prefirieron complacer a las Farc, pero nosotros dimos toda la batalla”.

Santos aseguró que Uribe no tenía razón. “Ese ejercicio de grupos de trabajo sobre el acuerdo generó 60 propuestas de modificaciones y se acogieron 58. Entonces yo sí no entiendo cómo a estas alturas el expresidente Uribe en cierta forma hace el ridículo. Porque es que han salido las fotos, las filmaciones de televisión de esas reuniones, de esos grupos de trabajo”, dijo en Caracol este lunes.

Y luego se quejó de todas las versiones que Uribe ha difundido. “Que me robé el plebiscito y que todos los problemas que está viviendo el país son producto del Acuerdo de Paz, cuando la realidad, y todo el mundo lo sabe, es que buena parte de los problemas son precisamente por lo contrario, porque no se ha implementado el Acuerdo de Paz; se inventó eso del ‘petrosantismo’; en fin, es una secuencia de mentiras”, agregó.

En entrevista con el director de SEMANA, Yesid Lancheros, el expresidente Uribe también se despachó contra Santos. “Me da pereza referirme al tema”, comenzó.

El expresidente @AlvaroUribeVel le responde a Santos en entrevista a @RevistaSemana.



Píldora para la memoria: El expresidente Uribe llamó a Santos para solicitarle una cita y promover un acuerdo nacional, una vez ganó el NO en el plebiscito. El gobierno Santos, pese a las… pic.twitter.com/O9X3b4WcU5 — Centro Democrático (@CeDemocratico) May 4, 2026

Y luego detalló: “La noche que ganó el ‘no’ en el plebiscito. En un discurso que yo dije en nombre de mucha dirigencia, pedimos un acuerdo nacional. Está en los medios. Lo que llaman hoy los abogados prueba abierta, fuente abierta. Llamé al presidente Santos, eso lo filmaron. Le pedí unas reuniones para buscar el Acuerdo Nacional. Hubo las reuniones. Hicimos muchas reuniones, no permitieron el Acuerdo Nacional”.

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Uribe concluyó: “Prefirieron complacer a las Farc. Santos creó la semilla, Petro la grabó, Cepeda ha sido el arquitecto que dañó al país. Ahí lo tiene usted. Mire la mancha de la violencia y de la droga cómo se ha regado por el país”.

En su entrevista con SEMANA, el expresidente Uribe fue muy crítico con Cepeda. “Ellos han sido los grandes impulsores de esta violencia. Iván Cepeda lo que ha hecho es proteger a las Farc, proteger criminales. Paloma lo que quiere es proteger a los ciudadanos afectados por la violencia. Dos, han destruido la salud. Tres, se quieren quedar con los fondos de pensiones de los trabajadores. Cuatro, asfixian a la empresa privada. Cinco, van acabando con las instituciones democráticas”, dijo.

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El exmandatario agregó que “la mancha del terrorismo se está extendiendo a toda Colombia; con esta violencia de Petro y Cepeda se está expandiendo, los turistas no vuelven. Mejor dicho, por donde uno busque a Cepeda y a Petro, hay que temerles”.

Al final, concluyó: “Petro nos lleva poco a poco a Cuba. Cepeda nos quiere acelerar la llegada a Cuba. Y aquí hay un proyecto democrático de libertades, de bienestar colectivo de Paloma Valencia”.