Cuatro colombianos mencionados en el escándalo que involucra a un exprimer ministro italiano con un paramilitar en un negocio de compra de armas

Reyes detalla quiénes son los colombianos mencionados por la justicia y la prensa de ese país. “El nombre de ella, en la única parte que le encontré, oficialmente, es en el informe de inspección de la Fiscalía napolitana en la que se sugiere que ella sería uno de los recipientes de los sobornos que nunca se pagaron. Ella ha sacado un comunicado diciendo que no tenía ninguna competencia en esos negocios y que no se había reunido con nadie, los demás involucrados colombianos no se han pronunciado, incluido Don Antonio, que tengo entendido que vive en Colombia y se hizo un esfuerzo, a través de sus exabogados, para que me diera una entrevista y no fue posible”, dijo.