El Control al Gobierno Petro: “No ha sido capaz de traer más vacunas covid”

“La vocación destructiva es evidente. Destruir lo que funciona. No traen vacunas, no pagan a EPS, no cumplen compromisos, no hay medicinas y nos vamos adentrando en un camino de no retorno”: El Control de María Andrea Nieto al Gobierno “del cambio”.