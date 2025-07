Así reaccionó Sergio Fajardo al trato que percibió hacia Francia Márquez

“ A la señora Francia Márquez la han tratado como una persona de segunda categoría . Y ella lo ha dicho, o sea, yo no estoy inventando nada, ni es que me contaron, ni yo no hablo de chismes. Ella ha reiterado y ha dicho que, por ejemplo, llegar a su pueblo le da pena porque está peor de lo que estaban antes con el presidente (expresidente) Duque (Iván Duque)”, agregó.

“Y esa vicepresidenta Francia Márquez ha sido relegada y la han maltratado en su condición de mujer afro y negra. Como maltrata también a todo el mundo afro cuando dice, por ejemplo, que un negro no le puede decir a él, no sé qué condiciones. O cuando le dijo, por ejemplo, al presidente de la Corte Suprema que no podía haber un negro conservador. ¿Perdón? Eso no se puede olvidar”, agregó Fajardo.