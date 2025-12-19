El Debate

Carlos Felipe Córdoba, precandidato presidencial: “El que lleve más votos, que enfrente al proyecto mentiroso del Gobierno nacional”

El precandidato del Partido Conservador habló en El Debate de SEMANA.

GoogleSiga El Debate en Google Discover y encuentre todo el análisis que marca la coyuntura del día

Redacción Debate
19 de diciembre de 2025, 6:01 p. m.
Carlos Felipe Córdoba, precandidato presidencial.
Carlos Felipe Córdoba, precandidato presidencial. Foto: Samantha Chavez

Carlos Felipe Córdoba, precandidato presidencial, dijo en El Debate de SEMANA que está a la espera de lo que decidan los directivos del Partido Conservador para definir quién será el candidato único de esa colectividad.

Para Córdoba, lo importante es que se defina un candidato que enfrente en las urnas a Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico que está marcando bien en las encuestas, de cara a las presidenciales de 2026.

YouTube video vY-r64yXWic thumbnail

Si bien, es algo que a él no le corresponde decidir, Córdoba manifestó que no le molestaba participar en la Gran Consulta por Colombia, de la que hacen parte los precandidatos Vicky Dávila, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas y Aníbal Gaviria.

“Yo no tengo ningún problema. A mí lo que me interesa es que de una consulta realmente se pueda dar la escogencia de un candidato único que enfrente al candidato del hoy guerrillero presidente que está en el poder. Es muy importante unirnos en torno precisamente a este tema”, dijo Córdoba en El Debate.

El Debate

VIDEO | Carlos Felipe Córdoba busca la Presidencia de Colombia a través del Partido Conservador y lanza duros señalamientos a Petro

Semana TV

Habla Carlos Felipe Córdoba, precandidato del Partido Conservador para el 2026

El Debate

“No queremos el precipicio de Iván Cepeda ni el de Abelardo de la Espriella”

El Debate

VIDEO | Andrés Santamaría, director de Asocapitales: “Ataques con drones aumentaron un 300 %”

El Debate

VIDEO | Integrantes de la Gran Consulta por Colombia explican cómo elegirán al ganador de cara a las elecciones presidenciales en 2026

El Debate

“Paloma Valencia y María Fernanda Cabal son mis amigas, pero Colombia no está para sentimentalismos y Abelardo de la Espriella tiene más posibilidades”

El Debate

Alarmante anuncio desde Asocapitales: “Perdimos el control de las alarmas en las ciudades”

Confidenciales

El excontralor Carlos Felipe Córdoba cuestiona duramente a Sergio Fajardo por Hidroituango

Confidenciales

Felipe “Pipe” Córdoba suspendió gira de tres días por el departamento del Huila por posible riesgo de atentado en su contra

El Debate

VIDEO | Siete precandidatos presidenciales emprenden gira: “todos juntos explicando el modelo de gobierno que necesita Colombia”

YouTube video RMeM2t4Sv10 thumbnail

De tal modo, Córdoba recalcó que es momento de unir esfuerzos, de modo que el proyecto político del presidente Petro no continúe, en caso de que Cepeda llegue a ganar las presidenciales del próximo año.

“Después no se quejen”: les dicen a los empresarios que se reunieron con el precandidato Iván Cepeda

“Ahí, lo que necesitamos es trabajar en conjunto para poder recuperar el país. Ese es el principio básico. Y el que vaya más adelante en materia de votación, esa sea la persona que enfrente al proyecto mentiroso que hoy está en el Gobierno nacional”, agregó Córdoba.

El precandidato presidencial también manifestó en El Debate que, si bien hay “cercanías y lejanías” entre los precandidatos de derecha, él estaba seguro de que por Colombia cada uno, al final, va a deponer sus intereses personales.

YouTube video w-M61hiPxjs thumbnail

“Y vamos es a buscar que se gane la Presidencia de 2026 con alguien que piense parecido o igual a uno mismo, o que sea yo mismo, y podamos, definitivamente, recuperar a Colombia en el 2026″, resaltó en El Debate el precandidato del Partido Conservador.

Mas de El Debate

El excontralor Carlos Felipe Córdoba y el presidente, Gustavo Petro

VIDEO | Carlos Felipe Córdoba busca la Presidencia de Colombia a través del Partido Conservador y lanza duros señalamientos a Petro

Carlos Felipe Córdoba, precandidato presidencial

Carlos Felipe Córdoba, precandidato presidencial: “El que lleve más votos, que enfrente al proyecto mentiroso del Gobierno nacional”

Habla Carlos Felipe Córdoba, precandidato del Partido Conservador para el 2026

Habla Carlos Felipe Córdoba, precandidato del Partido Conservador para el 2026

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, candidatos presidenciales

“No queremos el precipicio de Iván Cepeda ni el de Abelardo de la Espriella”

Andrés Santamaría Garrido - Director de Asocapitales, en entrevista con Yesid Lancheros, director de Semana.

VIDEO | Andrés Santamaría, director de Asocapitales: “Ataques con drones aumentaron un 300 %”

LA GRAN CONSULTA POR COLOMBIA

VIDEO | Integrantes de la Gran Consulta por Colombia explican cómo elegirán al ganador de cara a las elecciones presidenciales en 2026

Paloma Valencia, candidata presidencial; María Fernanda Cabal, senadora, y Abelardo de la Espriella, aspirante presidencial

“Paloma Valencia y María Fernanda Cabal son mis amigas, pero Colombia no está para sentimentalismos y Abelardo de la Espriella tiene más posibilidades”

Andrés Santamaría Garrido - Director de Asocapitales, en entrevista con Yesid Lancheros, director de Semana.

Alarmante anuncio desde Asocapitales: “Perdimos el control de las alarmas en las ciudades”

Iván Cepeda

“Después no se quejen”: les dicen a los empresarios que se reunieron con el precandidato Iván Cepeda

Estas son las propuestas de los integrantes de la Gran Consulta por Colombia

Estas son las propuestas de los integrantes de la Gran Consulta por Colombia

Noticias Destacadas