Carlos Felipe Córdoba, precandidato presidencial: “El que lleve más votos, que enfrente al proyecto mentiroso del Gobierno nacional”

Carlos Felipe Córdoba, precandidato presidencial, dijo en El Debate de SEMANA que está a la espera de lo que decidan los directivos del Partido Conservador para definir quién será el candidato único de esa colectividad.

Para Córdoba, lo importante es que se defina un candidato que enfrente en las urnas a Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico que está marcando bien en las encuestas, de cara a las presidenciales de 2026.

Si bien, es algo que a él no le corresponde decidir, Córdoba manifestó que no le molestaba participar en la Gran Consulta por Colombia, de la que hacen parte los precandidatos Vicky Dávila, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas y Aníbal Gaviria.

“Yo no tengo ningún problema. A mí lo que me interesa es que de una consulta realmente se pueda dar la escogencia de un candidato único que enfrente al candidato del hoy guerrillero presidente que está en el poder. Es muy importante unirnos en torno precisamente a este tema”, dijo Córdoba en El Debate.

De tal modo, Córdoba recalcó que es momento de unir esfuerzos, de modo que el proyecto político del presidente Petro no continúe, en caso de que Cepeda llegue a ganar las presidenciales del próximo año.

“Después no se quejen”: les dicen a los empresarios que se reunieron con el precandidato Iván Cepeda

“Ahí, lo que necesitamos es trabajar en conjunto para poder recuperar el país. Ese es el principio básico. Y el que vaya más adelante en materia de votación, esa sea la persona que enfrente al proyecto mentiroso que hoy está en el Gobierno nacional”, agregó Córdoba.

El precandidato presidencial también manifestó en El Debate que, si bien hay “cercanías y lejanías” entre los precandidatos de derecha, él estaba seguro de que por Colombia cada uno, al final, va a deponer sus intereses personales.

“Y vamos es a buscar que se gane la Presidencia de 2026 con alguien que piense parecido o igual a uno mismo, o que sea yo mismo, y podamos, definitivamente, recuperar a Colombia en el 2026″, resaltó en El Debate el precandidato del Partido Conservador.