Dicen cómo están los criminales tras la arremetida de Abelardo De La Espriella y la extradición de alias Araña: “Bastante duros”

El presidente Abelardo De La Espriella ha llegado con toda una ofensiva en contra de la criminalidad, dejando en claro que el mensaje es solo uno: se someten a la justicia o los perseguirá.
A esto se suma que, desde el primer día, ha firmado varias extradiciones, la más reciente es la de alias Araña, cabecilla de los Comandos de Frontera y quien en su momento estuvo en la llamada paz total del expresidente Gustavo Petro.
El senador Héctor Olimpo Espinosa habló en El Debate de SEMANA y dijo cómo cree que deben estar en estos momentos los delincuentes en medio de la arremetida del gobierno y la Fuerza Pública.
“Yo creo que estaban un poco más relajados que hoy, en estos momentos están bastante tensos con lo que está pasando con la agresividad del Estado, porque se les acabó la comodidad”, dijo.
El congresista resaltó que, gracias a la llegada de De La Espriella, existe una verdadera garantía de sometimiento y también un respaldo para las víctimas. Por lo mismo, apuntó que todo esto debe ayudar a que se pueda pasar la página de la violencia que ha golpeado a Colombia.
"La paz total terminó siendo el fracaso total (...) Lo que está haciendo el presidente Abelardo De La Espriella es un mensaje clarísimo": @simonmolinag #ElDebatehttps://t.co/fR9LI8Z8Bc pic.twitter.com/JTmcgCGmvn— Revista Semana (@RevistaSemana) September 25, 2026
“Vamos a tener unos días bastante duros mientras que tenemos esta transición, pero se necesita definitivamente el imperio de la ley”, comentó.
Para esto, desde su punto de vista, también es necesario atacar las finanzas de los grupos criminales y que exista una inversión para aquellos jóvenes que terminaron en las filas o quienes podrían tener este mismo destino.
“Yo estoy convencido de que vamos por el camino correcto. La van a tener muy dura en los próximos días los criminales que venían relajados en los últimos cuatro años”, expresó.
Simón Molina, representante por el partido Creemos, aseguró por su parte que en estos momentos los criminales deben estar muy asustados al ver la ofensiva que está teniendo el Estado en contra de las organizaciones delictivas.
"Coger al cabecilla y someterlo es importante, pero si la Fuerza Pública no se asienta en las comunidades no vamos a poder consolidar la seguridad en el territorio": @hectorolimpo #ElDebatehttps://t.co/fR9LI8Z8Bc pic.twitter.com/AWDt84JRVi— Revista Semana (@RevistaSemana) September 25, 2026
El congresista sostuvo que están viendo un cambio muy drástico a lo que vivieron con la última administración. “Vienen de cuatro años con el gobierno de Petro viviendo en zonas VIP, nadie los perseguía, nadie los atacaba y seguían delinquiendo”, remarcó.
“Ahora se encuentran con un gobierno que les está dando un mensaje claro, que los va a perseguir con contundencia y que les está dejando tres caminos: se someten, los extraditan o van a terminar capturados o embolsados”, añadió.
"Tener un Presidente al frente de la línea de batalla le manda un mensaje muy importante a Colombia y sube la moral de la Fuerza Pública": @hectorolimpo #ElDebatehttps://t.co/fR9LI8Z8Bc pic.twitter.com/WcxP7Y4JO4— Revista Semana (@RevistaSemana) September 25, 2026
Molina dejó en claro que respalda por completo lo que ha venido haciendo el Ejecutivo de De La Espriella en estas primeras semanas de gobierno, encabezado incluso por el propio presidente de la República.