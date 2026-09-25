Dicen cómo están los criminales tras la arremetida de Abelardo De La Espriella y la extradición de alias Araña: “Bastante duros”

El presidente Abelardo De La Espriella ha llegado con toda una ofensiva en contra de la criminalidad, dejando en claro que el mensaje es solo uno: se someten a la justicia o los perseguirá.

A esto se suma que, desde el primer día, ha firmado varias extradiciones, la más reciente es la de alias Araña, cabecilla de los Comandos de Frontera y quien en su momento estuvo en la llamada paz total del expresidente Gustavo Petro.

El senador Héctor Olimpo Espinosa habló en El Debate de SEMANA y dijo cómo cree que deben estar en estos momentos los delincuentes en medio de la arremetida del gobierno y la Fuerza Pública.

Alias Araña. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

“Yo creo que estaban un poco más relajados que hoy, en estos momentos están bastante tensos con lo que está pasando con la agresividad del Estado, porque se les acabó la comodidad”, dijo.

El temido alias Araña, cabecilla criminal y protegido de la paz total de Petro, va rumbo a los Estados Unidos

El congresista resaltó que, gracias a la llegada de De La Espriella, existe una verdadera garantía de sometimiento y también un respaldo para las víctimas. Por lo mismo, apuntó que todo esto debe ayudar a que se pueda pasar la página de la violencia que ha golpeado a Colombia.

“Vamos a tener unos días bastante duros mientras que tenemos esta transición, pero se necesita definitivamente el imperio de la ley”, comentó.

Para esto, desde su punto de vista, también es necesario atacar las finanzas de los grupos criminales y que exista una inversión para aquellos jóvenes que terminaron en las filas o quienes podrían tener este mismo destino.

Presidente Abelardo De La Espriella. Foto: Foto 1: Presidencia / Foto 2: Getty Images

“Yo estoy convencido de que vamos por el camino correcto. La van a tener muy dura en los próximos días los criminales que venían relajados en los últimos cuatro años”, expresó.

Alias Araña, el negociador de paz en el gobierno Petro, fue imputado por 16 homicidios en Caquetá

Simón Molina, representante por el partido Creemos, aseguró por su parte que en estos momentos los criminales deben estar muy asustados al ver la ofensiva que está teniendo el Estado en contra de las organizaciones delictivas.

El congresista sostuvo que están viendo un cambio muy drástico a lo que vivieron con la última administración. “Vienen de cuatro años con el gobierno de Petro viviendo en zonas VIP, nadie los perseguía, nadie los atacaba y seguían delinquiendo”, remarcó.

“Ahora se encuentran con un gobierno que les está dando un mensaje claro, que los va a perseguir con contundencia y que les está dejando tres caminos: se someten, los extraditan o van a terminar capturados o embolsados”, añadió.

Molina dejó en claro que respalda por completo lo que ha venido haciendo el Ejecutivo de De La Espriella en estas primeras semanas de gobierno, encabezado incluso por el propio presidente de la República.