“Está en un nivel superior del Universo”, le dicen en vivo al presidente Petro y con ironía tras hablar de “crimen cuántico”

“Crimen cuántico, amigos y amigas, porque se hace a control remoto. Las lanchas ya no las llevan seres humanos. Los submarinos ya no tienen seres humanos, los drones ya no tienen seres humanos, tienen láser y sensores de tal manera que a través de la matemática cuántica que confunde en una mínima vibración que llaman cuántico el corpúsculo con la onda, es decir, la materia con la energía, el crimen, el crimen ya ha podido manejarse a control remoto en Colombia”, agregó el jefe de Estado, desatando diversas reacciones en el Legislativo.

Por esa razón, el candidato presidencial Sergio Fajardo, matemático de profesión, comentó tal declaración. “Miré un pedacito y cuando vi que estaba hablando de matemáticas cuánticas yo dije: ‘No puede ser’. A mí me da mucha pena, pues, pero es el presidente de Colombia, mal en matemáticas, además, porque ya está demostrado, él y su equipo. Recuerde, el ministro de educación, el director de Planeación, que las matemáticas no sirven, que no importan. Y ahora ya está en un nivel superior del Universo el presidente Petro. No, no, no le gastemos tiempo a eso, porque ahora hablar cuántico se nos volvió... No, no, eso sí es falta de seriedad, pues para manejar estos problemas de este país. Hay que estar aterrizado en Colombia“, puntualizó sobre el tema.