Exministro se arrepiente de haber integrado el gabinete de Petro: “El error que cometí fue creer que iba a ser un gobierno decente”

El exministro de Salud y de Educación Alejandro Gaviria habló con El Debate, de SEMANA. En el marco del análisis que hizo del año y medio que le queda al gobierno del presidente Gustavo Petro, el exjefe de la cartera de Educación fue consultado respecto a si se arrepentía de haber hecho parte de la administración a la que ahora cuestiona.

“Yo creí, me equivoqué en eso, que se podía construir entre diferentes, que el interés del presidente Petro de tener un gabinete plural era genuino, no era un simulacro, no era un engaño; resultó siendo algo distinto a lo que yo pensé. Y yo no lo voy a evadir, que si me arrepiento, sí, me arrepiento”, aseguró Gaviria.

“Y cuando veo, por ejemplo, y eso ocurrió incluso el viernes pasado, que el presidente Petro reitera una calumnia que me ha dicho una y otra vez, que yo dejé perder billones de pesos y que se fueron a la corrupción. Y cuando yo pregunto en Presidencia, ‘bueno, ¿cuál es el sustento de esta cosa?’, me mandan un decreto que fue expedido seis meses después de mi salida del Ministerio”, agregó el exministro y exrector de la Universidad de los Andes.

“Uno dice, ¿qué sentido tiene haber participado en un gobierno donde el líder puede calumniar de esa manera a todos sus funcionarios. Sí, sí, yo me arrepiento. Él dice: ‘Fue el peor error, él no no solamente dijo que se arrepentía, sino que era el peor error’. Y yo digo: ‘Pues yo también cometí un error’. Y el error que cometí fue creer que el presidente Petro iba a ser un gobierno decente. Hoy no lo creo”, aseveró.

Desde que llegó al gabinete de Gustavo Petro, el exministro Alejandro Gaviria, que salió en 2023 del mismo, parecía un crítico al interior del Palacio de Nariño. No tanto por lo que decía en su cargo como jefe de la cartera de Educación, sino por lo que había dejado escrito o dicho en el pasado. La gente recordó un video en el que parece haber relatado tal cual lo que sucedió. Gaviria habló con desparpajo en una entrevista con Juanpis González sobre lo caótico que sería un gobierno del líder de la Colombia Humana.

“Yo le puedo describir cómo va a ser el Gobierno de Petro. ¿Quiere que se lo explique? El primer año él nombra un buen gabinete de unidad nacional, no lo logra cohesionar; pasan seis u ocho meses y no pasa mucho, se le desbarata el Gobierno, y Petro comienza a tuitear como loco y, básicamente, ese es el conflicto que se crea de manera permanente. Y la agenda del país girando alrededor del Twitter de Petro y no se hace nada”, dijo. Al final, concluyó: “Yo dije hace poco que me daba más miedo la inacción que la acción en un gobierno de Petro”. Era claro que el alto funcionario no estaba necesariamente de acuerdo con las propuestas de su jefe.

Ahora, en 2025, sostuvo: “Yo entro al Gobierno Petro con una sola intención de ayudar al país en un momento difícil. Y si nosotros nos vamos al 7 de agosto de 2022 y pensamos en el gabinete que se posicionó en ese momento, la conversación que yo tenía con José Antonio Ocampo, Cecilia López y Jorge Iván González era la posibilidad que teníamos de ayudar a lo que el país estaba demandando en esa coyuntura. Y que sigue demandando hoy. Hoy demanda cambio también y demanda también estabilidad”.

“Pues era una apuesta que parecía en ese instante tener sentido que en retrospectiva no se vio. Y yo tengo esta tranquilidad en mi corazón. Y es que en ningún momento, en ninguna reunión, en ningún consejo de ministros, en ningún escenario yo me traicioné a mí mismo. Yo siempre levanté la mano, expresé mis diferencias. Nunca me quedé callado y fui vehemente, férreo, del lado de la izquierda me llaman traidor. La peor tradición que uno puede hacerle es si se traiciona a uno mismo y yo siento que yo nunca me traicioné. Allí estuvieron mis ideas. Yo las peleas las di por un momento, por siete meses al interior del gobierno”.

La entrevista completa con el exministro Alejandro Gaviria: