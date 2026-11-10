Gobernadora Rafaela Cortés confesó algo que no la deja dormir e invitó al Meta a De La Espriella: “Me preocupo por la noche”

Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, invitó a ese departamento al presidente de la República, Abelardo De La Espriella. Asimismo, contó en El Debate de SEMANA algo que no la deja dormir, dado que la preocupa.

Gobernadora Rafaela Cortés reveló lo que vio en la Fuerza Pública durante el gobierno Petro: “Voy a contar incidencias”

“Hay algo que es muy evidente y es que Iván Mordisco y alias Calarcá, el Estado Mayor de las Farc, están en una pela que ha estado un poco pasmada. Yo a veces me preocupo por la noche. Qué estarán pensando, qué estarán tratando de hacer”, dijo Cortés.

No obstante, Cortés recalcó que la Fuerza Pública con la que cuenta en el Meta ha logrado evitar actos terroristas, aunque considera que se hace necesaria más presencia en el sur de ese departamento, dado que allí se concentran con fuerza los grupos armados criminales.

“Creo que, desafortunadamente, hacia el sur del Meta, hacia los lados del Guaviare y el Caquetá, estos grupos insurgentes siguen ahí haciendo presencia, siguen con el control territorial. Estos son corredores del narcotráfico y, por supuesto, también hacia el lado de Puerto Gaitán, que es la zona petrolera del departamento”, agregó la gobernadora en El Debate de SEMANA.

Yesid Lancheros, director de SEMANA, entrevistando en El Debate a la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

A propósito, Cortés dijo en vivo que es fan de la Fuerza Pública.

“Yo soy muy fan de la Fuerza Pública, solo me hace falta colocarme el camuflado porque antes cargaba las botas. Cuando uno es fan del Estado mismo, es fan de la Fuerza Pública”, manifestó.

Invitación al presidente De La Espriella

La gobernadora del Meta también aprovechó para invitar al presidente De La Espriella a que visite pronto esa región.

La reacción de la gobernadora Rafaela Cortés porque el presidente Abelardo De La Espriella vistió de camuflado

“Presidente, aprovecho, ya se lo había dicho en Mompox y por supuesto con la tranquilidad, porque entendemos la situación que está viviendo el país, pero la invitación a que venga a esta región. No al departamento del Meta, a esta región. Presidente, lo esperamos a comer mamona aquí en el Meta”, dijo Cortés.