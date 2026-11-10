La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, habló en El Debate de SEMANA sobre cómo han cambiado las cosas desde que Abelardo De La Espriella asumió la Presidencia el pasado 7 de agosto de 2026.

Entre otras cosas, la mandataria se refirió a la Fuerza Pública y confesó toda la admiración que siente por cada uno de sus integrantes. “Voy a contar unas incidencias”, comentó.

“Yo soy muy fan de la Fuerza Pública, solo me hace falta colocarme el camuflado porque antes cargaba las botas. Cuando uno es fan del Estado mismo, es fan de la Fuerza Pública”, agregó.

El presidente Abelardo De La Espriella. Foto: Colprensa - Catalina Olaya

Cortés recordó que sus integrantes a diario arriesgan su vida para proteger a los colombianos, algo que tiene que ser valorado por todos. “Aseguran que haya inversión, que el ciudadano pueda salir a trabajar y a hacer sus cosas”, expresó.

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La gobernadora fue más allá y reveló lo que vio que pasaba en la Fuerza Pública durante el gobierno Petro, que propició la política de paz total. “Muchas veces me reunía con ellos cuando intentaban hacer operativos y fallaban, por lo que uno se molestaba por la inversión que se hacía”, manifestó.

“Yo sentía una Fuerza Pública muy preocupada porque gente que llevaba 30 o 35 años en el Ejército, en la Policía, terminaba saliendo”, añadió.

Cortés dejó en claro que en los operativos se pueden dar muchos imprevistos que conlleven que no se alcancen los objetivos, pero lo que sorprendía eran las decisiones que se tomaban desde el Ejecutivo.

Gobernadora del Meta, Rafaela Cortés. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“Pasa algo y al otro día estaba el gobierno sacando a los generales, pues eso era algo muy difícil”, apuntó.

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Desde la llegada de De La Espriella, según ella, la situación ha cambiado de manera considerable, ya que se siente un verdadero respaldo. “Yo hoy estoy tranquila y sé que nuestra Fuerza Pública va a seguir dándole unos buenos positivos al Gobierno y vamos a combatir, de la mano de todos, estos grupos criminales”, aseveró.

Por otra parte, la mandataria se refirió a lo que ha hecho el presidente De La Espriella encarando a los delincuentes que son capturados en los operativos en los que participa, algo que ha despertado muchas reacciones y a lo que se le suma que también sale vestido con prendas de las Fuerzas Militares.

Rafaela Cortés fue clara con una cosa: es necesario que se le ponga orden al país por todo lo que pasó durante los últimos cuatro años. “Yo creo que el orden manda un mensaje clarísimo del Estado”, apuntó.

“Ya el país volvió a coger rumbo y nos toca a nosotros, los gobernantes, seguir generando las condiciones para que las cosas cambien por el bien de todos los colombianos. El presidente está haciendo lo que dijo durante la campaña”, complementó.