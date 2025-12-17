EL DEBATE

“Grandes reformas de Petro han estado cargadas de soberbia, arrogancia e ideología”

En las últimas horas, el Gobierno Petro sufrió un nuevo golpe, luego de que el Senado archivara la reforma a la salud.

Redacción Debate
17 de diciembre de 2025, 5:34 p. m.
El presidente Gustavo Petro.
El presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

Este martes, 16 de diciembre, la Comisión Séptima del Senado le dio la estocada final al proyecto de reforma a la salud presentado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Con ocho votos en contra y cinco a favor, se hundió dicho proyecto, lo que representó un nuevo golpe al Gobierno nacional.

En El Debate de SEMANA, Julio César Triana, representante a la Cámara del Partido Radical, se refirió al hundimiento de la reforma a la salud.

YouTube video mTI9z4IebpA thumbnail

Para empezar, el representante empezó aclarando en El Debate que ningún congresista se opone a que sea reformada la salud en Colombia. “Lo que ocurre es que hay dos tipo de reformas: una, la que pretende el Gobierno Petro, acabando todo lo logrado en los últimos 30 años; aquí lo que hay es una reforma cargada de ideología y de arrogancia”.

En tal sentido, para Triana, el Gobierno Petro está al frente de un nuevo fracaso legislativo, teniendo en cuenta que las grandes reformas que ha presentado el presidente Petro se han hundido en el Congreso.

En desarrollo.

