La reacción de la gobernadora Rafaela Cortés porque el presidente Abelardo De La Espriella vistió de camuflado

Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, habló con SEMANA. En el marco de la entrevista, la dirigente fue consultada por la imagen del presidente, Abelardo De La Espriella, vistiendo de camuflado.

“Aquí hay que ponerle orden al país. Eso los que le jugamos a la institucionalidad, a la Constitución, al Estado, a las Fuerzas Militares, a cómo debe funcionar un Estado, entendemos. Aquí toca ponerle orden al país. El país está en un desorden que ya lo hemos visto todos. Hay que ponerse las botas, hay que ponerse las armas, vamos a trabajar”, aseguró.

Al consultarle si eso significaba que le gustaba que el mandatario saliera vestido de camuflado, la gobernadora del Meta señaló: “Yo creo que el orden manda un mensaje clarísimo del Estado. Ya el país volvió a coger el rumbo. Ya cogimos el rumbo nuevamente y nos toca a nosotros, los gobernantes, seguirle generando las condiciones para que las cosas cambien, cambien en bien de todos los colombianos”.

Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, el 10 de noviembre de 2026 en Villavicencio Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

En cuanto a su práctica de increpar a criminales esposados, la gobernadora del Meta dijo: “Es lo que dijo el presidente cuando hizo su campaña. Él está haciendo lo que lo dijo. Aquí lo vamos a enfrentar, aquí lo vamos a combatir y aquí lo vamos a acabar y yo creo que el mensaje es clarísimo. Aquí estoy con el Estado, con la Fuerza Pública, con la Policía, con la Fuerza Aérea, con la Fuerza Armada, por los ríos y eso genera una condición de tranquilidad frente al inversor. Cuando la gente siente que hay seguridad en el departamento, llegan los inversores. Cuando hay inversores, hay riqueza. Cuando hay riqueza, hay empleo. Cuando hay empleo, se cierran brechas de desigualdad. Y yo creo que eso es lo que queremos todos los colombianos, que se cierren las brechas. Y eso lo único que nos puede traer es la seguridad. Necesitamos seguridad en el territorio”, aseveró.

El jefe de Estado apareció así en Tibú (Norte de Santander) y, como lo ha hecho en otras oportunidades, increpó a un criminal esposado.

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El mandatario lució la prenda militar al dar a conocer los resultados de la Operación Noah, desarrollada en Tibú, Norte de Santander, que dejó seis delincuentes de la estructura 33 de la facción Calarcá (Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, disidente de las Farc) capturados y cuatro muertos en desarrollo de operaciones militares. Durante el operativo también fueron incautados siete fusiles y 15 granadas para dron.

“¡Diez integrantes de esta estructura criminal fuera de combate!”, afirmó el Jefe de Estado, quien también aseguró: “¡En Colombia se acabó la impunidad!”. Entre los capturados se encuentra alias ‘Barba Chivo’, conocido también como ‘Costeño’, señalado como uno de los hombres de confianza de alias ‘Andrey Avendaño’ y cabecilla de comisión de la estructura 33 de la facción Calarcá. Según informó el Presidente, este hombre sobrevivió al bombardeo de las Fuerzas Militares y ahora está en poder de las autoridades.

Abelardo De La Espriella compartió con soldados que participaron de bombardeo contra las disidencias de las Farc Foto: Pantallazos a video publicado por Abelardo De La Espriella

De acuerdo con el mandatario, alias ‘Barba Chivo’ tiene 11 años de trayectoria criminal y es señalado de participar en asesinatos de líderes sociales, ataques con drones explosivos contra la Fuerza Pública, extorsiones, reclutamiento de menores y desplazamiento forzado de comunidades.

Alias Barba Chivo y el presidente Abelardo De La Espriella. Foto: @ABDELAESPRIELLA

El ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, amplió la información sobre la trayectoria del capturado y explicó que hizo parte de las estructuras 24 y 36 de las Farc antes de llegar a la estructura 33, con área de injerencia en el sur de Bolívar.

Sobre su presunta responsabilidad en ataques contra la Fuerza Pública, el ministro afirmó: “atacó con drones varias veces a la tropa, asesinó soldados, heridos; también aquí en Tibú es el responsable de una emboscada donde murió un soldado, varios soldados quedaron heridos”.

Por su parte, el presidente De La Espriella advirtió que el Gobierno Nacional responderá con contundencia ante nuevas agresiones contra la Fuerza Pública y la población civil: “Cada vez que saquen un dron, cada vez que ataquen un comando de la Policía, una guarnición militar, que caigan civiles, vamos a responderle con más contundencia, bombardeos, y vamos a estar día y noche hasta que acabemos con esta plaga, con este cáncer”.

Finalmente, el Jefe de Estado envió un mensaje directo a los cabecillas de las organizaciones criminales: “Vamos a ir por todos ustedes. Bienvenidos a la Patria Milagro. Ya verán lo que se les viene. Hay que llevarlos a la cárcel, que se pudran en la cárcel para que paguen todo el daño que han hecho”.