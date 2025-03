Le reclaman al aire a Petro: “Estos mensajes domingueros en redes sociales ya comienzan a ser más que inquietantes”

“Las maestras y maestros, a partir de la contratación de amplias redes clínicas y hospitalarias, pueden escoger libremente su médico en la región. El giro directo se hace desde el Fomag a las clínicas y hospitales sin intermediarios. La entrega de medicinas tendrá apoyo del servicio estatal 472 de mensajería. Nos costó mucho trabajo, así usted, Paula, no haya dado debido crédito a mi denuncia sobre las redes mafiosas que se quedaron con billones de pesos del magisterio, y me siento plagiado. Por ello, señora periodista, hemos no solo denunciado, sino destruido, el mecanismo de corrupción y avanzamos con paso rápido al mejor servicio de salud al magisterio”, agregó, en respuesta a otro mensaje publicado en X.

“Dijo que 472 iba a ser el operador logístico de medicamentos; no tiene ni el patrimonio, ni la infraestructura, ni la gente, ni los sistemas de información para acometer esa tarea. Y dice eso en una red social, no hay un documento, no hay una página, no hay un documento de política pública. Volvamos al inicio de la conversación, es la absoluta falta de método. Y eso yo lo interpreto..., no lo voy a interpretar como un desprecio por la salud de la gente. Uno no puede improvisar de esa manera en un tema tan complejo como la salud. Esto necesita planificación. Esos mensajes domingueros del presidente en redes sociales, yo no sé, ya comienzan a ser más que inquietantes”, agregó el exministro de Educación en el gobierno del presidente Petro. Gaviria integró siete meses el Gobierno Petro y salió en 2023 tras diferencias con su jefe, el mandatario de los colombianos.