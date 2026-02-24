El Debate

Proponen en vivo una “legislación de guerra” tras el caso de Diana Ospina en Bogotá: “Vamos a vivir seguros”

Lo sucedido con la mujer abrió nuevamente el debate sobre tener ‘mano dura’ con los delincuentes y consecuencias más fuertes.

Redacción Debate
24 de febrero de 2026, 12:10 p. m.
Diana Ospina apareció con vida tras 19 horas de desaparición.
Diana Ospina apareció con vida tras 19 horas de desaparición.

El secuestro, robo y posterior liberación de Diana Ospina ha abierto un gran debate sobre la inseguridad y las consecuencias que hay para los delincuentes.

A la mujer se le perdió el rastro después de que, en la localidad de Chapinero, en Bogotá, tomara un taxi rumbo a su casa y no se supiera más de ella. Pasaron las horas y de las cuentas bancarias le sustrajeron el dinero, aunque afortunadamente apareció con vida y ya se encuentra con su familia.

Diana Ospina y el taxi en el que se subió antes de desaparecer.
Diana Ospina y el taxi en el que se subió antes de desaparecer.

Enrique Peñalosa habló en El Debate de SEMANA acerca de este tema y lanzó, en vivo, una controversial propuesta sobre una “legislación de guerra” para enfrentar a los delincuentes. “Es una guerra de una minoría contra Colombia”, dijo.

“Hay unos señores que decidieron que no iban a estudiar o trabajar, sino que iban a hacerle daño a los demás y que a eso iban a dedicar su vida”, manifestó.

El precandidato presidencial mencionó que, entre otras cosas, esta situación se da debido a que los delincuentes ya están convencidos de que nos les pasa absolutamente nada. De hecho, Peñalosa puso de ejemplo que el 90 % de las personas que son capturadas en flagrancia terminan quedando en libertad.

Por lo mismo, el exalcalde de Bogotá afirmó que es “urgente tener una legislación de guerra”, con la que se podría lograr, entre otras cosas, que no existan los llamados delitos menores. ”Hoy en día por el robo de un celular salen libres prácticamente de inmediato“, señaló.

Desde la visión de Peñalosa, esto tiene que complementarse con la construcción de más cárceles en el país, en las que se puedan recluir a los delincuentes. “Hay también que tener mucha más Policía de civil, que haya más inteligencia”, apuntó.

Diana Ospina, la mujer que desapareció tras subirse un taxi después de salir de una fiesta.
Diana Ospina, la mujer que desapareció tras subirse un taxi después de salir de una fiesta.

Así vamos a poder vivir seguros como en cualquier otra parte del mundo”, complementó.

Esto mismo tiene que pasar a nivel rural, es decir, a la hora de enfrentar a los grupos armados ilegales que, desde su visión, se han visto fortalecidos durante el Gobierno Petro.

En estos momentos se tiene algo muy a favor, según él: con la caída de Nicolás Maduro se espera que organizaciones como el ELN o las disidencias de las Farc estén más debilitadas, debido a que ya no cuentan con el apoyo del Gobierno de Venezuela.

Y tenemos que darle todo el armamento, la tecnología, la inteligencia y el liderazgo a nuestras Fuerzas Armadas. Y la legislación también, porque si estamos en guerra no podemos funcionar como si estuviéramos en Suiza, entonces el Ejército tiene que tener la tranquilidad de que puede actuar y no estar empapelado”, sostuvo.

En ese sentido, puso de ejemplo que si se está planeando un operativo, lo más razonble sería poder actuar sin la orden de un juez, ya que esto podría poner en aviso a los delincuentes y dañar por completo el objetivo.

“Se requiere una reforma a la justicia que agilice el procedimiento de los jueces y los fiscales. (...) Que no hayan delitos menores, el que se roba un celular se tiene que ir a la cárcel”, dijo y propuso que existan penas mayores por reincidencia.

