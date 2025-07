“Sí, orgullosamente me postuló el presidente de la República”

El procurador general de la nación, Gregorio Eljach Pacheco, habló con El Debate, de SEMANA. En la entrevista respondió a quienes lo señalan de ser un procurador afín al gobierno del presidente, Gustavo Petro.

“Sí, orgullosamente sí me postuló el presidente de la República, que fue elegido popularmente en unas elecciones legítimas que nadie ha podido cuestionar para él llegar a ser presidente”, aseguró el jefe del Ministerio Público.

“Y algunos de los que señalan eso como si fuera una tara. Para mí es un orgullo que un presidente de la República postule a un ciudadano humilde y de a pie como Gregorio Eljach para llegar a tan alta posición, es un orgullo para mí y para mi familia. Los mismos que votaron por Petro para elegirlo, los mismos. Pero bueno, este es un harina de otro costal, decía mi abuelita en Gamarra”, agregó el procurador Eljach, al bajarle el tono por haber llegado a la Procuraduría General de la Nación gracias al petrismo.

“Yo lo que siento es una responsabilidad muy grande y estoy tratando de dar hasta donde yo mejor pueda hacerlo para corresponder a esa confianza que me dio el Congreso y que Colombia espera mucho de mí. Las controversias contra el presidente, después de que él me postuló, son contra él. Yo no tengo por qué heredar las discusiones o las desavenencias o los desacuerdos respecto al ejercicio del presidente. Yo ahora soy el procurador, tengo que estar equilibrado en la mitad y por encima de cualquier controversia”, puntualizó sobre el particular.

“Yo sé que el presidente de la República es un hombre muy respetuoso de la legalidad y de la legitimidad, y también es muy respetuoso de las personas, como yo lo soy también. En ese terreno confluimos. ¿De bolsillo quiere decir que lo van a manipular? Eso no es posible. No seré un procurador de bolsillo, y quienes me conocen saben de mi carácter, de mi entereza y de mi verticalidad. Quienes quieren descalificar una posible gestión, pues esperemos a ver cómo se comporta el nuevo procurador y su equipo para que respondan ellos esa pregunta. Eso lo dicen quienes no me conocen. De tal manera que, como mi mamá me enseñaba en Popayán con mis tías: ‘Pacheco, al bagazo, poco caso’. Adelante, que el deber nos espera”, dijo, en una entrevista previa con SEMANA.

Eljach fue secretario de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado entre 1995 y 2012. Esas y sus actuales funciones lo llevaron a tener gran poder en el Congreso gracias a su relación con parlamentarios de distintos sectores y bancadas.