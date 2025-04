“Soy precandidato porque, sin haberlo dicho, marco en las encuestas y no podemos permitir que esa izquierda dañina vuelva a ganar”

El senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido como Jota Pe Hernández, habló con El Debate, de SEMANA. En el marco de la entrevista para dar cuenta de los graves señalamientos que ha cruzado con la senadora María José Pizarro, al congresista también se le preguntó por las versiones que apuntan a que será candidato presidencial en 2026.

“Yo no quería ser congresista y la misma gente empezó a pedirlo, los partidos políticos aparecieron y hoy soy senador de la República y no llegué de cualquier manera, llegué como el tercer senador más votado de Colombia. Ahora, sin yo en ningún momento haber dicho que voy a ser candidato en 2026, lo que siempre he dicho es que yo quiero ser candidato en 2030, pero sin haberlo dicho, los mismos colombianos están respondiendo que quieren a alguien representante como Jota Pe y ahí estamos marcando en las encuestas”, aseguró el congresista.

Vea la entrevista completa con el senador Jota Pe Hernández:

“Pues bueno, nosotros lo que nos vamos a dedicar es a mostrarle a los colombianos qué es lo que necesita el país y ahí tenemos al finalizar nuestras publicaciones, últimamente, un eslogan que dice: “Lo que Colombia necesita” y es lo que nosotros vamos a hacer de aquí en adelante: mostrar cuáles son esas soluciones para Colombia en medio de crisis en diferentes áreas, en crisis en la economía, crisis en la salud, crisis en la educación, crisis en la seguridad y es lo que vamos a mostrar”, agregó.

“Ya soy precandidato en diferentes escenarios, en diferentes encuestas, pero déjeme en hacer un análisis. Lo importante es que aquí nos toca al final unirnos. Ojo porque lo que está viviendo hoy Colombia es una horrible noche ocasionada por el mismo virus de Latinoamérica, de Suramérica y de otros, incluso continentes, que es una izquierda dañina, que pudre lo que toca, que oxida lo que toca. Entonces nosotros no podemos permitir que en 2026 nuevamente esa izquierda dañina vuelva a ganar y ahí es donde todas estas fuerzas políticas que no pertenecen a la izquierda debemos unirnos y yo sé que voy a jugar un papel bastante importante para salvar la democracia de este país y por supuesto que estaría ahí como un soldado para aportar a lo que requiera”, aseveró el congresista Jota Pe Hernández.

El senador también dijo que diversas colectividades se han acercado a él con el fin de sumarlo a sus toldas y teniendo en cuenta la profunda división en la que se encuentra el Partido Alianza Verde, al cual él pertenece. “Pues le cuento que algunos congresistas del Partido Verde incluso están manifestando que al no tener candidato, ‘¿cuál es la razón para anularle el aval al senador Jota Pe Fernández si está teniendo una buena marcación en las encuestas?’ Entonces, por eso decía, nosotros vamos a empezar va a hacer un trabajo donde le vamos a mostrar a Colombia varias soluciones, varias propuestas y si seguimos creciendo pues ya el Partido Verde tendrá que decidir si deja por fuera a un candidato que podría ser bien importante en esta contienda electoral o si finalmente decide avalarlo. Nosotros haremos lo posible, Dios hará lo imposible y ahí miraremos qué sucede de aquí a octubre”.

Jota Pe Hernández en las marchas del 21 de abril de 2024 contra la administración del presidente, Gustavo Petro | Foto: suministrada a SEMANA

“Si finalmente no tenemos los votos para lograr el aval, pues tendré que ir al Senado de la República porque recuerde que si yo quiero irme por firmas tendría que renunciar al partido el 31 de mayo, como máximo, y yo no voy a renunciar porque yo no estoy de acuerdo con esos congresistas que renuncian a su curul y dejan tirado a su electorado. Yo no voy a hacer eso. Entonces pues esperaremos esa votación. Uno nunca sabe. Si logramos la mayoría para ser candidato o definitivamente no la logramos y nos tengamos que ir pues nuevamente al Senado de la República. Vuelvo y digo, haremos lo posible, que Dios hará lo imposible, pero igual siempre la voluntad de Dios termina siendo perfecta”, agregó el congresista al dar cuenta de las fechas estipuladas por la ley en cuanto a renuncias para no quedar inhabilitado de cara a sus intenciones presidenciales.

Jonathan Ferney Pulido Hernández, Jota Pe Hernández, congresista de la Alianza Verde FOTO: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA REVISTA SEMANAFOTO: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA REVISTA SEMANA | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA / SEMANA