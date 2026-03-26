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Transporte público acuático en Cartagena: así funcionaría el proyecto con el que sueña el alcalde Dumek Turbay

En El Debate de SEMANA, el mandatario de los cartageneros reveló cuándo empezaría a funcionar ese proyecto.

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Redacción Debate
26 de marzo de 2026, 3:51 p. m.
El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, en entrevista en El Debate.
El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, en entrevista en El Debate. Foto: Publicaciones Semana

En El Debate de SEMANA, Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, reveló un sueño que tiene para la ciudad. Se trata de un proyecto de transporte público acuático, el cual espera hacerlo realidad de la mano del próximo presidente o presidenta de la República que salga elegido.

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Hay un proyecto en particular que sueño. Que el próximo presidente o presidenta me dé la opción de que el transporte público acuático de Cartagena funcione. Si me voy el 31 de diciembre del año 2027 quiero ver las primeras 40 embarcaciones en la primera hidrovía que hemos identificado, que es la Bahía de Cartagena”, indicó Turbay.

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De acuerdo con el alcalde Turbay, el objetivo es que este servicio sea intermodal, es decir que, quien tome un bus articulado de Transcaribe, luego se pueda subir a una embarcación con el mismo pasaje y continuar su recorrido.

“Vamos a comprar 70 buses y estas embarcaciones estarían integradas al sistema público masivo de transporte y usted con cuatro mil pesos se monta en un bus y también se monta en la embarcación”, explicó en El Debate.

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El mandatario de los cartageneros también dijo que el plan es que las primeras cuatro embarcaciones que se están construyendo, entren a pruebas en octubre del presente año, de modo que la gente pueda apreciar que el plan piloto será una realidad.

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“Vamos a construir las primeras cuatro embarcaciones, ya están diseñadas y avaladas por Capitanías de Puerto y Dimar. Son embarcaciones 100 por ciento eléctricas, 50 pasajeros, climatizadas, con posibilidad de que una persona con capacidad reducida también se monte. Ya tenemos identificados los puntos donde funcionarían los puntos de embarque y desembarque. Ya está todo”, resaltó.

En tal sentido, el propósito es que dicho proyecto empiece a funcionar durante el primer semestre de 2027.

Semana El Debate, entrevista con el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz.
Yesid Lancheros, director de SEMANA, entrevistando en El Debate al alcalde de Cartagena, Dumek Turbay. Foto: Publicaciones Semana

“Cartagena jamás se imaginó que nuestros cuerpos de agua, nuestros canales, nuestra ciénaga y nuestra bahía, pudiera resolvernos el problema que tenemos. La gente me pide calles y yo le he dicho, no voy a construir calles, voy a tirarme es al agua”, indicó Turbay en El Debate.