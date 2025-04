Tras consejos de ministros televisados “Petro no genera respeto ni siquiera de su gente”

Francisco Barbosa fue consejero presidencial para los derechos humanos en el gobierno del entonces presidente, Iván Duque, y por eso ha estado en los consejos de ministros. “Yo vi uno, vi el primero y vi algunas cosas de esos consejos de ministros, incluso por los medios, que han venido publicando eso. Son un grupo de personas que no tienen ni idea para dónde va el país. Es decir, en primer lugar es una actitud, es una acción ilegal, se violenta la ley publicando o mostrando esos consejos de ministros porque al mismo tiempo pues eso es una norma legal y no se cumple, pero bueno. Este gobierno ha demostrado que la ley no es límite. O sea, el gobierno y Gustavo Petro consideran que la ley no es un límite ni debe existir. Él conceptúa que la ley y el derecho son una construcción de las élites para perseguir a los débiles, ¿de acuerdo? Pero lo que yo he visto internamente es un circo total, total, total, total”, aseguró el exfiscal Francisco Barbosa.