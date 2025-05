“Voy a ser muy sincero”: lanzan tesis de por qué Petro publicó trino sin sentido e ilegible

¿Por qué el presidente, Gustavo Petro, publicó así? Jennifer Pedraza, representante a la Cámara por el partido Dignidad y Compromiso, sostuvo: “De lo de lo legible, de la parte legible, para mí es muy indignante porque de nuevo vean que el presidente plantea al Gobierno como un actor pasivo en ese escándalo de corrupción, como si hubiesen robado al Gobierno y no como si el Gobierno mismo le hubiese robado al pueblo colombiano, pero además ignora por completo la participación de Andrés Calle en este escándalo de corrupción y de alguna manera siento que justifica el soborno, porque dice como: ‘Ay, como no nos quería pasar nuestras reformas, pues tocó darle plata’. Y yo les quiero decir que esto es un delito y que no es un delito cualquiera porque yo sé que como ha pasado tantas veces antes, la gente es como: ‘Ay, no, congresista robando plata. No me digan, me acabo de enterar’. Yo sé que eso está muy normalizado en la cultura colombiana, pero no es una cosa secundaria, estamos hablando de una ruptura de uno de los principios de la democracia y es la separación de poderes. Y es que es el Congreso de la República el que tiene que hacerle contrapeso y control al Ejecutivo”.