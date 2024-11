Coronavirus: "Los modelos fallaron", dice el analista Jorge Restrepo

¿Tienen razón quienes cuestionan los datos de los modelos epidemiológicos? Este fue el debate en Semana en vivo, hay quienes creen que sí, como el analista Jorge Restrepo, profesor del departamento de Economía de la Universidad Javeriana. Por ejemplo, con respecto al que usó el Imperial College de Londres, explica que estaba hecho para no se diera.

“Muchos hemos sido muy críticos en el sentido de que fallaron y podemos ver por qué. El modelo epidemiológico de base, en particular el que usó el Imperial College, a mi juicio, estaba construido precisamente para que el pronóstico no ocurriera, para que los hacedores de política pudieran tomar decisiones para que no ocurriera. Por fortuna falló. Vale la pena hacerle algunas críticas: tenía muy pocas alternativas de política, privilegió la del lockdown (aislamiento)”, aseguró el experto.