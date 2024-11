Por eso, considera que la situación se asemeja a un partido de fútbol, en el que el Gobierno pide que se cambie el árbitro cuando comete una falla. El abogado penalista Iván Cancino, usando la misma idea, aseguró que la ONU es como “es un árbitro que ante la misma jugada a un equipo le saca roja y a otro no le saca ni la lengua”. Cancino considera que la ONU en su informe no “le encuentra ningún defecto a la JEP”, mientras que sí se va lanza en ristre contra el Esmad. “Decir que el Esmad tiene tanta investigaciones por maltrato… no lo debe postular como si ya tuviera la razón en violar esa presunción de inocencia”, aseguró.