“Ya me reuní con Juanfer Quintero y hemos estado hablando”: general Zapateiro

Mientras tanto, Rafael Santos Borré, delantero de River Plate y quien también ha sido convocado por la tricolor, y su esposa y periodista de Caracol Radio, Anita Caicedo, están a la espera de la respuesta para poder regresar a Cali, no descartan volver aunque se ha complicado regresar, incluso en un vuelo privado. La pareja prefirió no esperar en Bogotá los 15 días que exigía el vuelo humanitario. Ahora ambos están tranquilos en Buenos Aires, acogidos a los planes de entrenamiento del cuerpo técnico de Marcelo Gallardo. Otra de las opciones que evalúan es reunir varios colombianos en la capital de Argentina para regresar juntos en un chárter.

En los mismos planes está Franco Armani, arquero que también juega en River Plate y quien tuvo paso por Atlético Nacional. El guardameta todavía no se decide si regresar a Medellín junto con su esposa Daniela Rendón, antioqueña. Ambos jugadores esperan también contar con los permisos de su club si se da el regreso a Colombia y no incumplir con algún pronunciamiento del ministro del Deporte, Matías Lammens. En ese país aún no regresan los entrenamientos ni individuales, ni grupales en los terrenos de juego y mucho menos se conoce una fecha para retomar las competencias.