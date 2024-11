¿En Caldas compraron ventiladores usados y los cobraron como nuevos?

No obstante, en Caldas están denunciando una situación que podría ser irregular ya que se pidió a la Contraloría y a la Procuraduría investigar la presunta compra por parte de la gobernación de ventiladores médicos que se cobraron como nuevos y supuestamente eran usados.

La Corporación Cívica de Caldas asegura que encontró estas irregularidades en el proceso contractual y que por eso la contratación se reversó ante la alerta que se lanzó en ese departamento. “La Dirección Territorial de Salud pretendía comprarlos a una empresa con experiencia en insumos agrícolas, es decir que no tenían experiencia en la importación o venta de estos equipos que son sofisticados y especializados”, dijo Camilo Vallejo, gerente de la Corporación Cívica de Caldas.

En la denuncia que se radicó llama la atención que a la empresa a la que se le compraron los ventiladores no tiene experiencia alguna en el sector de la salud, pero sí en insumos agrícolas por lo que se pidió hacer una investigación exhaustiva.

Para Vallejo lo más llamativo es que al entrar al portafolio de la empresa AgroBest SAS se encuentran solo productos agrícolas y no equipos médicos, razón por la cual no entiende cómo se hizo una compra de este tipo. Lo cierto es que en la denuncia se argumenta que los seis ventiladores que se compraron tuvieron un costo de 528 millones de pesos y les llamó la atención que muy rápidamente se hizo el acta de entrega de los mismos, situación que en medio de una pandemia no es tan usual.