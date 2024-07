“Están en el portarretrato de la casa”: avanza en Medellín la estrategia ‘con mi cuerpo nadie se mete’ que le hace frente al abuso infantil

En Vicky en Semana, Margarita Gómez, reveló lo hallado hasta el momento en medio de esta estrategia en la capital de Antioquia. De entrada, Gómez dijo sorprenderla que en el país hay niños que no cuentan con un adulto que los pueda defender.

“Hay niños que nadie está hablando por ellos y eso no puede seguir pasando (...) no nos puede pasar como sociedad, seguir siendo indiferentes, nosotros tenemos que actuar, confiar y defender a los niños; el tendero, el maestro, la vecina. Todos podemos estar alerta, porque muchas veces el lugar más peligroso para los niños de la ciudad es su hogar; no necesitan cruzar la calle para encontrarse con los riesgos. Y eso sucede en todo Colombia. Entonces se vuelve ese entorno familiar el lugar más peligroso; alrededor del 40 % de los victimarios hacen parte del núcleo familiar, están en el portarretrato de la casa. Entonces justamente ahí es donde tenemos que empoderarnos los adultos que estamos ahí cerca”, dijo en Vicky en Semana la primera dama de Medellín.