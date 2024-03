Las preocupantes actitudes del presidente Petro por las que dicen se quedaría en el poder y asustan a más de uno

El presidente Gustavo Petro sorprendió la semana pasada a todos los colombianos y lanzó una fuerte advertencia desde Puerto Resistencia, en el centro de Cali, recalcando que si no se aprueban las reformas sociales en el Congreso de la República, convocará una Asamblea Nacional Constituyente.

“Diálogo sí, concertación sí, pero con el pueblo en las calles . Si esta posibilidad de que un gobierno electo popularmente en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia no puede aplicar la Constitución, porque lo rodean para no aplicarla y le impiden, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente”, precisó.

“Si se convoca la constituyente, sí pretendo hacer parte de ella. Tendría mucho que aportar y sobre todo mucho que cuestionar. Yo estoy seguro de que la gran mayoría de colombianos comparten la idea de que este país no va por buen rumbo. Si es necesario que esta propuesta del presidente fructifique, bienvenida sea, no le tengamos miedo”, indicó Vargas Lleras.

Pese a que respeta al exvicepresidente, la congresista aseguró que no está de acuerdo con una Constituyente en el país y aseguró que el presidente Petro busca desviar la atención. Además, lo calificó de “tirano” y reveló que esas extrañas actitudes amenazantes que está teniendo solo las hace un “dictador”.

“Lo que vemos es que Petro es un populista, es un dictador. Si no fuera un dictador, no nos estaría amenazando con una Constituyente por no aprobar las reformas. Es claro que el Gobierno Petro quiere imponer las reformas y gobernar con un mensaje que divide”, expresó inicialmente.