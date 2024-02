Los libretos que Gustavo Bolívar alista y que pronto serán series de TV

De acuerdo con su explicación, mientras muchos congresistas pagan cero pesos en impuestos él pagó 1.725 millones de pesos en 2021 y más de 1.000 millones de pesos en 2022. “Tengo una carga impositiva alta”, aseveró, al explicar que, desde que empezó a trabajar, fue acumulando una “pequeña fortuna” por cuenta de sus trabajos de venta en calle, su trabajo como libretista y fabricando gorras. “Tengo una carga impositiva alta porque trabajo desde hace años e hice una pequeña fortuna que me obliga a pagar impuestos. Me retiré a hacer dos novelas y pude pagar mis deudas. Lo que les puedo decir es que el sueldo lo donaré, vivo de las regalías de derecho de autor y de mis novelas. No he tenido contratos ni nada con el Estado y eso me hace orgulloso”, indicó.