“Muchísimo susto”: Jorge Luis Vargas sobre cómo pidió la mano de su esposa a su suegro, el general José Serrano

La historia de amor de Jorge Luis Vargas y su relación como yerno de José Serrano

De acuerdo con el candidato a la alcaldía del Distrito, le pidió la mano a su esposa un día viernes. “Qué susto... Dije: le voy a pedir la mano tanto a mi coronel, en esa época, como a Hilde. Entonces, Claudia los llamó y nos sentamos en la sala y me quedé sin habla, me quedé mudo, mi coronel me dice: ‘pero qué es lo que me va a decir’... No me salían las palabras”, rememoró Vargas Valencia.