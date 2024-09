Presidente de la Dimayor se desata en SEMANA por violencia en Atanasio Girardot: “Es ridículo que se maten por un trapo”

”Todos coordinan una estrategia, pero a veces esta no es efectiva porque estos hechos desbordan cualquier plan de seguridad que se tenga. Si vemos tantas personas armadas en un estadio, es porque seguramente el primer anillo de seguridad no funcionó”, aseveró.

“Hay que aprender de estos hechos para que no se repitan y podamos tener un esquema donde haya algún control para que esto no se dé. (...) No sé exactamente cuál sea la solución, pero esto hay que trabajarlo con las autoridades, no puede ser que veamos una cantidad de personas armadas en un estadio”, agregó.