“Si Mancuso habla, el uribismo va preso”: Alfredo Mondragón desata polémica tras postulación del paramilitar como gestor de paz

“Recuerden ustedes que la Jurisdicción Especial de la Paz (JEP), cuando Mancuso estaba hablando, ha planteado que los instrumentos que han hablado de alternatividad penal, las cortes, no le conceden a ciertos paramilitares alternatividad penal si no se comprometen con verdad, justicia y reparación. Esto fue lo que sucedió hace unos años y apenas reclamó las cortes verdad, justicia y reparación, el uribismo terminó extraditando a las cúpulas de los paramilitares para que no terminaran diciendo la verdad”, reseñó Mondragón en el espacio de Vicky en SEMANA.