SEMANA.COM todos los días

SEMANA.COM ofrece a sus lectores diariamente artículos en profundidad, columnas de opinión, reportajes fotográficos y especiales interactivos. Con RSS, la información sobre las actualizaciones le llegarán a su computador.



RSS (Really Simple Syndication) funciona como un navegador de Internet que puede ser programado por usted de acuerdo con la información que desea recibir. Estos programas no causan problemas en la velocidad del computador y no van acompañados de anuncios, de spam o de virus.



Para poder recibir las actualizaciones es necesario un visor (programa que permite ver qué hay de nuevo en cada portal). Los que le recomendamos a continuación son gratuitos. Todos vienen en inglés. Lo único que tiene que hacer para instalarlos es seguir las instrucciones. Así, todos los días sabrá cuáles son nuestras novedades y no tendrá que limitarse a disfrutar de SEMANA.COM un solo día a la semana, sino los siete.



Primero, tiene que descargar el visor que escoja (la lista está a continuación). Después, tiene que seguir las instrucciones y cuando le pidan la dirección de nuestro canal haga clic en esta dirección: http://semana2.terra.com.co/imagesSemana/rss/rsssemana.xml