Laura Tarazona: La importancia de saber enfrentar los cambios abruptos

No dejé la universidad, sino que me propuse -y logré- ganar la beca de excelencia que entregan cada semestre. Estudiaba para el quiz más sencillo como si fuera elexamen más importante. Si quería mantenerme en la carrera, tenía que ser la mejor. No había alternativa”.Esta consistencia le permitió obtener, al final de la carrera, una beca de profundización en Sciences Po. Además de cumplir con las altas exigencias de la prestigiosa universidad francesa, se dejó seducir por la vida artística y cultural de París. “Creo que toda esa creatividad y gusto estético me inspiraron mucho”.