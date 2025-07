María Alejandra Brijaldo: Constancia y alegría ante los obstáculos

Para ella, la vida es como un baile con múltiples ritmos. “Hay momentos en los que sabes los pasos y la disfrutas, pero hay otros en los que no tienes ni idea y te toca seguir porque la música nunca para”. Esa es la filosofía que aplica esta abogada y profesora universitaria bogotana, experta en reaseguros (seguros para aseguradoras), para superar los obstáculos que se le presentan.

Nacida en una familia de músicos, muy pronto decidió que no quería seguir el mismo camino, al menos no profesionalmente. Aunque heredó la sensibilidad artística, tomó la ruta del Derecho. Como en su casa no había recursos suficientes para su universidad, recurrió a un crédito público que pagaba con lo que recibía por cantar de jueves a domingo en distintos locales de la ciudad.